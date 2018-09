El TSJC confirma que la Bisbal ha de penjar la bandera espanyola

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha confirmat que l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha de col·locar la bandera d'Espanya al balcó de la casa consistorial. La sala contenciosa administrativa del TSJC ho ha fet dictant una sentència que desestima el recurs d'apel·lació que l'Ajuntament va presentar contra l'ordre del jutjat contenciós administratiu número 3 de Girona, que exigia que la bandera espanyola onegés a la façana de la seu consistorial. El TSJC condemna l'Ajuntament a pagar les costes fins a un límit de 1.500 euros. La sentència és ferma. Si l'Ajuntament no la penja, corre el risc de rebre una nova denúncia per no complir la resolució judicial. Ahir, l'alcalde Lluís Sais (ERC) no va fer cap comentari sobre el pronunciament judicial ni va aclarir si l'Ajuntament la complirà. En tot cas, sí que va concretar que ahir ningú havia demanat l'execució de la sentència.

El cas va arribar al jutjat el desembre de 2015 arran de la denúncia que va interposar la Delegació de l'Estat a Catalunya contra l'Ajuntament bisbalenc –i molts d'altres– per no tenir la bandera espanyola a l'Ajuntament. L'inici del procés, però, es remunta a l'estiu del 2013, quan la Delegació va fer el requeriment a l'Ajuntament respecte de la bandera d'Espanya. El govern d'aleshores, presidit pel socialista Òscar Aparicio, no va atendre la petició i va optar per treure totes les banderes que hi havia fins aleshores al balcó –la senyera, l'europea i la de la Bisbal– per entendre que així es complia la llei de banderes –la catalana i la bisbalenca les van posar en dos pals davant de la façana de l'Ajuntament. La mesura no va convèncer els representants de l'Estat ni les dues instàncies judicials que s'han pronunciat, i que ordenen col·locar la bandera espanyola.

El maig de l'any passat, arran de la primera sentència que ordenava col·locar la bandera d'Espanya, Sais va manifestar que la seva absència del balcó de l'Ajuntament no havia suposat mai cap problema i creia que penjar-la «podria arribar a generar conflictivitat» a la Bisbal.