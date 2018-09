El nou contracte d'escombraries implantarà la recollida porta a porta a Calonge

El ple de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni d'avui adjudicarà el contracte de recollida d'escombraries, neteja viària i de platges i gestió de la deixalleria municipal. La proposta preveu adjudicar el contracte per un termini de quatre anys –prorrogable fins a sis anys– i un import de 3.212.407 euros anuals a l'empresa GBI Serveis SAU. Fonts municipals han afegit que l'Ajuntament passa a ocupar-se de la recollida de tots els residus, –envasos lleugers, paper-cartró, vidre, orgànica i resta–.

Pel que fa al nou contracte, l'Ajuntament destaca que un dels principals objectius és incrementar la recollida selectiva i reduir cada cop més la fracció de rebuig de les escombraries. En aquest sentit, el nou contracte preveu la implantació de la recollida porta a porta a una bona part del municipi. El porta a porta s'implantarà a partir de principis de l'any vinent al nucli urbà de Calonge on es recollirà manualment els residus que es dipositaran davant del punt de generació en cubells o bosses, ha informat el consistori.



Ni a Sant Antoni ni a Mas Pere

El porta a porta també arribarà als habitatges unifamiliars de les urbanitzacions de Calonge i en zones de concentració d'habitatge unifamiliar aïllat o adossat. En aquests casos els habitatges disposaran de bujols d'ús individual que hauran de treure al carrer en l'horari de recollida i en funció del tipus de residu que es reculli aquell dia.

L'Ajuntament ha informat que el porta a porta no s'implantarà a Sant Antoni ni a la urbanització Mas Pere. En el cas de Sant Antoni, ha argumentat que la densitat d'habitatges i el volum de residus que es genera a l'estiu no permet implantar el sistema porta a porta, de manera que es mantindrà la recollida en contenidors d'ús col·lectiu al carrer. Tot i això, i per reduïr les molèsties als veïns durant la temporada turística, al carrer Sant Antoni i a la plaça de Catalunya durant l'estiu s'aplicarà un sistema de contenidors que es col·locaran durant l'horari de recollida de residus i després es retiraran. En el cas de Mas Pere i en zones de vivendes disseminades els residus es recolliran en contenidors que estaran concentrats en punts de recollida concrets exclusius pels veïns.