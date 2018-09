El Parlament no rebutjarà la construcció a la Pineda d'en Gori

Els vots en contra a la Comissió de Territori dels grups parlamentaris de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana van impedir ahir que el Parlament expressés el seu rebuig a la construcció de 48 pisos de luxe a la Pineda d'en Gori, davant les barraques de pescadors de s'Alguer, a Palamós, va informar el grup de Catalunya en Comú Podem . El partit sosté que el paratge té valors rellevants, simbòlics, culturals, ambientals, paisatgístics i ecològics per a la ciutat de Palamós, i es troba en un entorn declarat BCIN, motiu pel qual Catalunya en Comú Podem va reclamar l'aturada el projecte.

Els grups que donen suport al Govern van tombar la proposta de resolució presentada per David Cid en la qual, entre d'altres aspectes, reclamava un compromís per a revisar el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner perquè no es pugui construir en espais protegits. «Al litoral català hi ha en marxa nombrosos projectes urbanístics que poden acabar alterant de forma substancial un patrimoni de país, la Costa Brava, que pot acabar convertida en la Costa del Ciment si no som capaços de donar-hi resposta», va alertar Cid.

«La zona de les barraques de pescadors de s'Alguer és un dels darrers paratges sense edificar de la Costa Brava i l'hauríem d'intentar protegir», va manifestar Cid. La proposta de resolució tombada amb els vots en contra de JxCat i ERC i l'abstenció de Ciutadans instava també el Govern a emetre «un estudi d'impacte d'integració paisatgística amb caràcter negatiu per l'impacte que tindrà aquesta construcció en un Bé Cultural d'Interès Nacional com són les barraques de pescadors de S'Alguer» i també a estudiar si aquest projecte vulnera la Llei de Patrimoni Cultural. Aquest dimarts, Diari de Girona informava que la Comissió de Patrimoni Cultural analitzarà el projecte d'urbanització del sector perquè una part –una rotonda– es troba dins l'entorn de protecció de BCIN.