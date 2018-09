Es tripliquen les denúncies per consum d'alcohol a la via pública a Platja d'Aro

Es tripliquen les denúncies per consum d'alcohol a la via pública a Platja d'Aro

La Policia Local de Castell-Platja d'Aro (Baix Empordà) ha aixecat durant l'operatiu especial d'aquest estiu 370 actes per incompliment de l'Ordenança de Civisme, 324 de les quals han estat per consum d'alcohol a la via pública. La xifra triplica les 122 registrades durant el mateix període de l'any passat i s'explica, sobretot, per la creació d'una patrulla específica per lluitar contra aquesta pràctica. Durant les nits d'estiu dos agents han estat passejant pel municipi i controlant que ningú begués fora dels bars i discoteques. D'altra banda, el balanç de l'operatiu el cos constata una reducció de l'11% en el nombre de delictes a la població, que ha passat dels 743 als 659. Els robatoris amb violència i intimidació han baixat un 40% i els furts lleus un 32% però s'ha registrat, en canvi, un repunt dels robatoris amb força, que han passat dels 56 als 68 aquest any.

Platja d'Aro ha fet balanç de l'operatiu policial especial d'aquest estiu. Durant aquests mesos han fet 3.839 actuacions. En dades general, la Policia Local destaca que hi ha hagut una reducció dels delictes, passant dels 743 registrats l'any passat als 659 d'enguany. Entre les disminucions més significatives, detallen que els robatoris amb violència i intimidació han baixat un 40% (dels 15 als 9 d'aquest estiu) i que els furts lleus (inferiors als 400 euros) ho han fet en un 32%. En canvi, hi ha hagut un repunt dels robatoris amb força amb un increment del 21,5%.

Una de les dades més significatives és l'augment de les denúncies per consum d'alcohol a la via pública. Durant aquest període, la Policia Local ha aixecat 370 acte per incompliment de l'Ordenança de Civisme i Convivència. D'aquestes, 324 han estat per fer 'botelló' al carrer. La dada triplica les 122 registrades l'any passat.

L'increment s'explica, segons el cos, perquè s'hi ha destinat una patrulla específica que durant les nit d'estiu han patrullat per diferents punts del municipi per enxampar els infractors in fraganti.

Més enllà de les sancions, la policia ha continuat dirigint, per tercer any consecutiu, el Servei de Mediació en l'Oci Nocturn, format per un equip de mediadors amb formació especialitzada. Han realitzat 3.249 accions (1.638 observacions, 967 comunicacions, 617 intervencions i 27 mediacions-facilitacions).

En el mateix període estival s'han fet 36 actuacions en accidents de trànsit, on no hi hagut cap víctima mortal (l'any passat se'n van produir 35 amb un mort). Precisament, en matèria de seguretat viària, les principals actuacions han estat relacionades amb la conducció sota els efectes de l'alcohol (51 infraccions administratives i 19 de penals, cinc dels quals implicats en accidents de trànsit) o de drogues (12). També s'han registrat 17 actuacions per circular sense permís de conduir o bé de tenir-lo retirat per pèrdua de punts.

Menys delictes

En relació a les dades si es mesura comparativament el període comprès entre l'1 de gener i l'11 de setembre dels darrers quatre anys i tenint en compte que el 2014 es van iniciar la instal·lació de la xarxa de càmeres de videovigilància al municipi, els delictes contra el patrimoni s'han reduït un 18,5% (de 1.345 fets l'any 2014 als 1.097 enguany). Els delictes de furt i de furt lleu han disminuït un 23% (de 701 a 541), també hi ha hagut menys robatoris amb violència i intimidació (-64%, de 44 a 16) i robatoris a l'interior de vehicles (-77%, de 137 a 32).

Càmeres incorporades als uniformes

D'altra banda, la Policia Local ha estrenat enguany sis càmeres personals, compactes i portàtils que porten incorporades a l'uniforme. L'objectiu és que tinguin un efecte preventiu davant de possibles amenaces, agressions o actes delictius i, alhora, disminuir l'ús de la força en situacions on hi hagi un risc per a terceres persones. També es volen evitar denúncies "infundades".

Les càmeres tenen un angle frontal de 130 graus amb funció permanent de visió però que només enregistren imatge i so quan s´activen, recollint llavors també els 60 segons anteriors. El sistema de visionat és en un ordinador a la comissaria amb un software específic, impossible de reproduir-lo en un altre sistema. El període màxim de conservació de les gravacions és de 30 dies.

Pla per evitar una nova 'flashmob'

D'altra banda i en relació a l'episodi de la 'flashmob' de 2016, estan desenvolupant un pla d'acció per evitar que es repeteixin situacions similars. En aquest sentit, s'han creat espais de formació per a tècnics i regidors, s'ha modificat l'Ordenança de Civisme i s'ha iniciat un procés per oferir eines comunicatives a hotelers, comerciants i al sector de l'oci i el lleure.

Les dades s'han fet públiques aquest dijous coincidint amb celebració de la festivitat del cos. Durant l'acte s'han lliurat diplomes de felicitació a 18 agents i caporals i cinc medalles de Permanència de Primera Categoria (30 anys) a cinc efectius més.