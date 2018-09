Pals aprova una moció de condemna a «l'especulació urbanística»

El ple de l'Ajuntament de Pals ha aprovat una moció que insta el Departament de Territori i Sostenibilitat a posar fi a «dècades d'especulació» a la Costa Brava i impedir «nous projectes urbanístics». La moció, que ha comptat amb el suport de Compromís amb Pals i el PSC –i l'abstenció de l'equip de govern, format per Junts per Pals i PDeCAT–, exigeix que es modifiqui el Pla Director del Sistema Costanera (l'eina de planificació urbanística del litoral) per desclassificar sòls pendents de desenvolupar i on ara, segons el planejament, encara s'hi pot construir. L'alcalde, Sergi Brull, ha manifestat que comparteixen la part expositiva de la moció i que és necessària la protecció del medi ambient, però els genera dubtes la resolució executiva.

D'aquesta manera, Pals dona suport a la plataforma ciutadana SOS Costa Brava, que aplega divuit entitats ecologistes que s'oposen a fins a 21 projectes urbanístics que afecten la costa gironina. La moció argumenta que queden «pocs espais verges» i que s'han de preservar.

El ple de Pals ha aprovat la moció per «manifestar públicament el rebuig a l'especulació urbanística» i donar suport a la plataforma SOS Costa Brava. A més, reclama a Territori i Sostenibilitat que redacti, tramiti i aprovi una modificació del Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner que serveixi per desclassificar els sòls on, segons planejament, encara s'hi pot construir.

També acorden que la finalització del POUM de Pals incorpori el manifest. «No és suficient promoure la declaració institucional de Reserva de la Biosfera, després cal aplicar-la sobre el terreny, i això requereix un compromís per part de totes les administracions en matèries competents», conclou la moció. Segons l'acord, faran arribar el contingut de la moció aprovada al Parlament al Consell Comarcal, a la Diputació i a SOS Costa Brava.