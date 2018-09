Un policia de Sant Feliu sanciona dos cotxes del cos per no haver passat la ITV

Un agent de la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols ha sancionat dos vehicles del cos policial per no haver passat la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) quan corresponia. Es tracta d'un turisme no logotipat que s'havia de sotmetre a la ITV durant el mes de maig, mentre que l'altre és una furgoneta que l'havia de passar el mes de juny. Les sancions, que són del Servei Català de Trànsit, comporten una multa de 200 euros cadascuna, que es pot rebaixar a la meitat si s'abonen dins d'un termini determinat. El cap de la Policia Local, Josep Maria Miñarro, ha manifestat que es tracta de cotxes auxiliars i que aquest dijous un comandament del cos va utilitzar el turisme no logotipat com a fet excepcional, ja que la plantilla «té ordres de no utilitzar-los».

No diu el mateix l'agent que va multar dijous els dos vehicles. Aquest policia també és delegat sindical i membre de la Comissió de Seguretat i Salut de l'Ajuntament, motiu pel qual ha dirigit una carta a l'àrea de Recursos Humans amb l'objectiu que li expliquin perquè aquests dos cotxes no han passat la ITV quan tocava i circulen malgrat que no puguin. En contra del que ha afirmat Miñarro, aquest agent i delegat sindical sosté que els vehicles s'utilitzen, malgrat que la Inspecció Tècnica de Vehicles es troba caducada. L'agent ha exposat com a exemple la situació d'aquest dijous, quan un comandament va utilitzar el cotxe de paisà per desplaçar-se fins al passeig del Mar. La sanció que li va imposar detalla que el vehicle es trobava estacionat al passeig de Rius i Calvet.

Aquest agent també contradiu el seu cap per un segon costat: a l'escrit que ha adreçat a Recursos Humans, assegura que Josep Miñarro «ni ha ordenat el trasllat al dipòsit d'aquests vehicles ni ha ordenat la no conducció dels mateixos». També ha precisat que, malgrat que les sancions van ser posades aquest dijous amb els cotxes estacionats, la denúncia és perfectament vàlida, és a dir, no fa falta que multi després de veure'l circular.

El cap de la policia ganxona ha exposat que els dos vehicles són de caràcter auxiliar i que no els porta ningú, seguint les instruccions que ell sosté que va donar. No obstant això, ha concretat que el dijous un comandament en va agafar un. Li falta concretar els motius, cosa que recollirà en l'informe que redactarà per donar resposta a la petició d'informació de l'agent denunciant.

A falta de concretar-ho, Miñarro apunta que, o bé anava a atendre una urgència a Rius i Calvet, o al taller a buscar pressupost per arreglar el vehicle perqué pogués passar la ITV. En tot cas, ha concretat que es tracta d'un trajecte curt des de la comissaria fins al passeig Rius i Calvet.

Quant al motiu perquè no han superat la ITV, el cap de la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols ha concretat que està pendent de tenir els diners per poder anar a la inspecció i, per tant, intentar aconseguir l'autorització per circular correctament.