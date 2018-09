L'Ajuntament de Pals és condemnat a pagar 4.775 euros a un policia local

El jutjat contenciós administratiu número 3 de Girona ha condemnat l'Ajuntament de Pals a pagar 4.775,52 euros, més els corresponents interessos legals, a un agent de la seva Policia Local per no haver-li abonat el plus anomenat de «productivitat pactada». A més, a partir d'ara li haurà d'abonar mensualment aquests diners –a l'entorn d'uns 100 euros mensuals–. La sentència és ferma i l'alcalde, Sergi Brull, ja ha manifestat la voluntat d'ampliar aquest plus als altres quatre agents que no el percebien –un d'ells ja en cobra la meitat, ha precisat– perquè entén que si fan la mateixa feina han de cobrar el mateix. Fonts del Sindicat Autònom de Policia de les Polices de Catalunya –SAP-PL–, els serveis jurídics del qual s'han encarregat del litigi, han lamentat que l'Ajuntament no hagués buscat una sortida dialogada i pactada a aquest problema laboral i han afirmat que el posicionament municipal «vulnerava el principi d'igualtat i actuava amb arbitrarietat davant del nostre afiliat».

El contenciós administratiu arrenca després que l'Ajuntament de Pals desestimés les peticions de l'agent de percebre aquest plus de «productivitat pactada» –es tracta d'una clàusula de revisió salarial i no del que es coneix com a complement de productivitat, que es fonamenta en una dedicació especial i interès o iniciativa en el desenvolupament de les tasques de treball de cada funcionari; i el batlle precisa que és un ingrés atípic–, que xifra en 99,49 euros mensuals.

Segons el recurs de l'agent, dels deu policies, dos caporals, el cap del cos i cinc agents no cobraven aquest plus, malgrat que tots són funcionaris de carrera des de fa més de quatre anys, categoria C2, nivell 14, i realitzen les mateixes funcions en les mateixes condicions.



L'Ajuntament no ho discuteix

La sentència posa de manifest que l'Ajuntament no «discuteix la desigualtat retributiva denunciada» per l'agent ni justifica que hi hagués aquesta diferència salarial, cosa que la magistrada del contenciós administratiu entén que comporta el reconeixement, ímplicit, «que tots els agents de la Policia Local de Pals són funcionaris de carrera des de fa més de quatre anys, categoria C2, nivell 14, i realitzen tots les mateixes funcions en les mateixes condicions». La resolució afegeix que tampoc es discuteix l'import d'aquest plus. Per aquests motius, estima el recurs presentat per l'agent policial de Pals i condemna l'Ajuntament a pagar-li els 4.775,52 euros citats, que corresponen a les mensualitats dels últims quatre anys –el període que es pot reclamar–, més els interessos.

El SAP-PL ha afegit que treballarà perquè l'Ajuntament aboni aquest plus de productivitat pactada als agents que no el tenen.