Els Mossos investiguen pintades feixistes i amenaces a l'alcalde de Palamós

Els Mossos d'Esquadra investiguen unes pintades amb símbols feixistes i amenaçant l'alcalde de Palamós (Baix Empordà, Lluís Puig. El batlle ha denunciat els fets que haurien passat aquesta matinada als jardins del Passeig del Mar, que aquesta tarda es rebatejaran com a 1 d'Octubre. Els autors dels desperfectes han tombat la placa que hi havia preparada i hi ha pintat una esvàstica. També han fet pintades als voltants amb frases com "viva españa hasta la muerte", "arriba españa, alcalde cuidado" i "alcalde traïdor". Segons han explicat des de l'Ajuntament a primera hora d'aquest matí la brigada municipal i un grup de voluntaris han treballat per arreglar-ho. L'espai ja s'ha reparat i s'inaugurarà a les set de la tarda tal i com estava previst.