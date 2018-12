El llaç groc i els polítics presos, noves figures del Caganer.com d´aquest any

El Caganer.com ha elaborat una figura del llaç groc i també dels consellers empresonats que es convertiran en les principals estrenes d'aquest Nadal. D'aquesta manera, si bé l'any passat ja hi havia una figura per Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, ara s'hi suma la de Dolors Bassa, Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn i Josep Rull. L'escultor de Caganer.com, Marc Alós, ha afirmat que el llaç "serà una peça d'èxit per tot el moment polític que estem vivint", però que malgrat començar a preparar-lo a "mitjans d'estiu", tenia "l'esperança que tot quedés en un calaix de sastre". Dins de la cinquantena de noves figures que s'estrenen de cara a aquest Nadal, també hi ha la representació del president de la Generalitat, Quim Torra, del president del Parlament, Roger Torrent, i també el nou cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez.

El llaç groc ja compta amb una figura pròpia per posar al pessebre de cara a aquest Nadal. Ve de la mà de l'empresa gironina Caganer.com, que ha elaborat una representació del llaç en la postura del caganer. L'escultor de l'empresa, Marc Alòs, ha afirmat que aquesta "serà una peça d'èxit" de cara a aquesta temporada "amb tot el moment polític que estem vivint".De tota manera, Alòs ha confessat que "a mitjans d'estiu" van decidir fer aquesta figureta tot i que no sabien com podria acabar la situació. De fet, l'escultor ha assegurat que tenia "l'esperança que tot quedés en un calaix de sastre" perquè significaria que s'hauria resol la situació.

Conjuntament amb el llaç groc, el Caganer.com també posa a la venda una figureta amb cada un dels exconsellers empresonats. D'aquesta manera, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn i Josep Rull també compten amb una rèplica en miniatura i tots ells apareixen amb el llaç groc penjat. Les noves figures se sumen a la de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart que ja existien l'any passat.

D'altra banda, les eleccions catalanes del 21 de desembre de l'any passat han portat a l'empresa de Torroella de Montgrí (Baix Empordà) a realitzar una figura del nou president de la Generalitat, Quim Torra, i també del president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent. A més, el relleu socialista al govern espanyol també ha fet que Alòs dissenyés una figura del nou president del govern espanyol, Pedro Sánchez.

Dins del món de la política, aquest Nadal també s'estrena la figura de la cap de l'oposició al Parlament català, Inés Arrimadas, del líder socialista Miquel Iceta o dels diputats d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián i Joan Tardà.



Polítics internacionals per satisfer les demandes de l'exterior

El Caganer.com també estrena tres noves figures de polítics internacionals. D'una banda, hi ha la primera ministra Theresa May i també s'incorpora al món dels caganers el president xinès Xi Jinping i el primer ministre japonès Shinz? Abe. Alòs ha assegurat que les noves figures són per suplir les "mancances al mercat asiàtic".

De fet, la figura del caganer és un element que cada vegada està més internacionalitzat i l'escultor ha assegurat que "poc a poc" aquesta tradició "va guanyant terreny" arreu del món. Actualment, el mercat europeu i americà són els més potents, internacionalment parlant, però Marc Alòs ha apuntat que l'asiàtic ja comença a conèixer aquesta cultura catalana de posar una personalitat defecant enmig del pessebre.



Caballé, David Bowie i Jack Sparrow també s'estrenen

Més enllà de la política, des del Caganer.com també han aprofitat per fer alguns homenatges a personalitats culturals que han mort recentment. Un exemple és Montserrat Caballé, que ja compta amb la seva figura pròpia, desprès que morís fa un mes. També el britànic David Bowie, que ja ha fet dos anys que va morir, ja té una rèplica de la seva figura.En el món de la ficció, destaquen els personatges de cinema com Scream, E.T., Jack Sparrow i, seguint la nissaga d´Star Wars, Hans Solo, que acompanyarà el ja existent Chewbacca. Peces de museu com la Mona Lisa o la Venus de Milo també han cridat l´atenció de Caganer.com, que ha ampliat les figures de còmic amb el superheroi Thor, Sirenita, Mike de Monstruos S.A., Lisa i Marge Simpson.

En total, són prop d´una cinquantena de nous caganers de fang dissenyats i elaborats artesanalment al taller de Torroella de Montgrí. Els caganers de Caganer.com tenen el distintiu oficial de Producte Artesà Qualificat (PAQ), que atorga el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya i que reconeix les creacions de l´empresa del Baix Empordà com a figures artesanes "elaborades de forma manual, individual o en petites sèries".Puigdemont, Trump i Obama són els més venutsDe tota manera, els caganers de polítics s'han convertit en els líders de vendes. Les figures de Carles Puigdemont, l'actual president dels Estats Units, Donald Trump o el seu predecessor, Barack Obama, segueixen liderant les vendes del taller del Baix Empordà. La figura de Messi també és un altre dels principals èxits de l'empresa, tot i que ja hi hagi 500 peces que formen la col·lecció de caganers.