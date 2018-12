L'Ajuntament de Palamós està content amb el primer any d'agents cívics

L'Ajuntament de Palamós valora molt positivament la tasca realitzada al municipi per part dels agents cívics, servei que ha complert el primer any. Els agents d'aquesta unitat, que són dos, han estat contractats per l'Ajuntament de Palamós en dos períodes de sis mesos: d'agost de 2017 a febrer de 2018; i de maig a novembre de 2018.

Durant aquest període s'han realitzat més de 3.000 actuacions, la majoria de les quals han tingut lloc al carrer i en contacte directe amb els ciutadans. Gran part d'aquestes accions han estat enfocades a detectar incidències, disfuncions o actes incívics a la via pública, sensibilitzant els ciutadans sobre les normes de convivència al municipi.

L'Ajuntament ha informat que, entre altres, es destaquen les relacionades amb la tinença d'animals, realitzant una labor de conscienciació amb els propietaris de gossos, incidint en aspectes com no recollir els excrements o portar el gos deslligat, informant de l'ordenança municipal de tinença d'animals, especialment pel que fa a gossos potencialment perillosos.

També s'han fet actuacions en en el camp de la gestió de residus, tant en l'àmbit domèstic com en el que generen els establiments comercials del municipi. En ambdós casos els agents cívics han fet campanyes de control de les aportacions de deixalles en diverses zones del municipi, corregint les males praxis que s'han detectat.