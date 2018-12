L'obra de les grades de Rius i Calvet es completarà amb sorra de Begur

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha sol·licitat l'autorització per realitzar els treballs necessaris per extreure 1.734,48 metres cúbics de sorra de la platja de sa Riera, al municipi de Begur, per dur a la platja ganxona, al sector del Garbí on s'estan desenvolupant els treballs de reforma del passeig de Rius i Calvet.

Precisament, aquesta sorra begurenca ha de completar una de les accions previstes en aquesta reforma: la construcció, que ja està en curs, d'unes grades que donen a la platja, ha explicat el regidor d'Urbanisme, Josep Saballs (Tots per Sant Feliu). Aquest moviment de sorra es troba en període d'informació pública i el projecte pot ser consultat a través d'internet al web de la Generalitat o a les dependències del Servei de Gestió del Litoral de la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme de l'administració catalana.

El màxim responsable polític de l'àrea urbanística ha exposat que aquestes grades tenen el punt més alt a l'alçada del passeig, i després baixen en direcció a la platja. En tot cas, no finalitzen a la cota actual de la sorra, sinó abans. Per salvar aquesta alçada entre la darrera fila de la grada i el nivell que hi ha ara de la platja, l'Ajuntament ganxó recorrerà a la sorra de sa Riera. Saballs ha afegit que l'administració de Sant Feliu ja compta amb el vistiplau de l'Ajuntament de Begur i del Servei de Costes.

Per a Sant Feliu, acudir a la sorra de sa Riera s'ha convertit en una acció habitual els darrers anys: per la pèrdua d'arena a la platja guixolenca i, per tot el contrari, l'increment a la cala begurenca. Així, els anys 2013, 2016 i 2017, la sorra de sa Riera ha estat recollida, transportada i dipositada a la platja guixolenca. Aquell 2013 –el regidor aleshores de les platges va concretar en aquell moment que feia quasi dues dècades que Sant Feliu no havia d'anar a buscar sorra per completar la seva platja–, l'Ajuntament ganxó va carregar 2.000 metres cúbics d'arena, un volum superior al d'aquest any, per a la platja del Garbí, però que pot donar una idea de les xifres del nou transport: fa cinc anys, va tenir un cost de 23.000 euros i es van carregar uns 140 camions per transportar la sorra cap a Sant Feliu.

L'any 2016, l'Ajuntament ganxó va requerir de 700 metres cúbics de sorra i, l'any passat, la necessitat va créixer fins als 3.000 metres cúbics.