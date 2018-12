La 625a Fira de Sant Andreu se centrarà en el paper de la dona en el món rural

La 625a Fira de Sant Andreu de Torroella de Montgrí, que se celebra aquest cap de setmana, reivindicarà enguany l'important paper de la dona en el món rural. Aquest serà el principal fil conductor d'un programa d'activitats que inclou, com és tradició, un gran nombre d'actes en un intens cap de setmana durant el qual la vila reivindica la seva potent tradició agrícola, ramadera i comercial. La principal aportació de la fira al reconeixement de la dona en el món rural es farà a través d'una de les activitats més singulars de la seva programació: la Fira en el Record. Aquesta activitat mostrarà a través d'un recorregut guiat i teatralitzat per diferents espais de la vila, les tasques que ocupaven les dones de Torroella de Montgrí entre els segles XIX i XX.

Segons ha explicat el regidor de Promoció Econòmica, Marc Calvet, «amb aquesta iniciativa, tant la fira com l'Ajuntament volen contribuir a visibilitzar un llegat que ha estat determinant en la configuració de la nostra realitat com a municipi. Com passa en d'altres àmbits, el paper de la dona al món rural és molt desconegut i limitat a determinats estereotips». Per això, durant la Fira en el Record es mostrarà quina era la realitat no només de la feina al mas, sinó de les llevadores rurals, les mocaderes, la matança del porc, les primeres escoles de nenes o, fins i tot, les monges de clausura.