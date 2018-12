Els delictes comesos a Calonge i Sant Antoni es redueixen

La Junta de Seguretat Local de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni va presentar un balanç optimista. Aquest òrgan de seguretat, presidit per l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, va comptar amb l'assistència de diversos representants polítics municipals i de la Generalitat de Catalunya, així com una representació dels diversos cossos policials que actuen dins del terme municipal. El balanç de les dades de l'últim any presentades durant aquesta Junta de Seguretat Local del mes de novembre constata que els fet delictius dins el municipi de Calonge i Sant Antoni van disminuir gairebé un 20% en un any, una dada optimista que s'afegeix a la davallada també dels delictes contra la propietat privada, que es van reduir més d'un 20%, va informar l'Ajuntament.

Les fonts municipals van afirmar que aquests bons resultats s'atribueixen a l'increment de les tasques de prevenció i a la bona coordinació i col·laboració constant entre els cossos de Policia Local de Calonge i Sant Antoni i el dels Mossos d'Esquadra. La Junta Local de Seguretat és l'òrgan de coordinació de la seguretat pública al municipi.