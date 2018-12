Estudien la població de cabres salvatges al Montgrí per garantir-ne la continuïtat

El Departament d'Agricultura, els Agents Rurals, el Parc Natural del Montgrí i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí han començat un dispositiu per conèixer quantes cabres salvatges hi ha al Montgrí (Baix Empordà) i quin és el seu estat. L'objectiu és veure quina ha de ser la seva gestió per tal d'aconseguir una població viable que garanteixi la continuïtat d'aquesta espècie però de forma controlada i segura. El darrer cens estimava una població d'uns 150 exemplars de cabres salvatges. L'arribada d'aquest animal a la zona es deu a l'abandonament de les instal·lacions del Parc Animal de Sobrestany, una instal·lació privada que va ser clausurada al 2008. Ara volen garantir quin és el volum de població que pot assumir aquest massís.

El Departament d'Agricultura, Ramaderia Pesca i Alimentació, el Cos d'Agents Rurals, el Parc Natural del Montgrí les Illes Medes i el Baix Ter i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí han engegat un dispositiu per controlar la cabra salvatge que habita al Montgrí (Baix Empordà). L'objectiu és tenir informació de quants animals hi ha i en quin estat es troben.

Aquesta espècie va arribar a la zona ara fa deu anys, quan al 2008 es van clausurar les instal·lacions privades de l'antic Parc Animal de Sobrestany. L'abandonament de l'espai va provocar que aquests animals s'escapessin i arribessin al massís del Montgrí. L'últim cens apuntava que hi havia uns 150 exemplars.

Per això ara cal estudiar amb profunditat aquesta població i veure com actuen per garantir que hi ha un equilibri d'acord amb les condicions cinegètiques del massís on habiten. Per conèixer amb detall aquestes espècies es capturaran les cabres vives amb trampes. Després analitzaran el seu estat de salut i la seva genètica. A més, demanaran la col·laboració dels caçadors locals per capturar algun exemplar jove i així prendre les mostres corresponents.

D'altra banda, el cens es completarà amb l'ús de drons i embarcacions que permetran als investigadors arribar a les zones més inaccessibles. Amb aquests mitjans es vol aconseguir una exactitud màxima a l'hora de xifrar el nombre de cabres salvatges que hi ha en les muntanyes del Montgrí. Aquest control de la població es farà el gener de 2019.

La regidora de Medi Ambient de Torroella de Montgrí, Sandra Bartomeus, ha garantit que en cap cas es plantegen autoritzar la caça d'aquest animal a la zona fins que no tinguin la informació necessària per l'estudi. Després, si detecten que hi ha una sobrepoblació i que aquests individus poden resultar una amenaça per la població, estudiaran aquest tipus de mesura. De tota manera, ha deixat clar que sempre actuaran sota la supervisió del Departament.

A nivell de Catalunya, la cabra salvatge també es pot trobar al Massís dels Ports i altres muntanyes de les Terres de l'Ebre, a la Muntanya de Montserrat i a l'Alt Pirineu (Pallars Sobirà i Val d'Aran).