L'alcalde de Begur força la dimissió del seu primer tinent d'alcalde

El primer tinent d'alcalde de Begur, Marià Renart (Bloc Municipal-SI), va anunciar en el ple d'aquest dimarts la seva voluntat de renunciar als seus càrrecs de govern i a l'acta de regidor. Ahir, després de l'anunci, Renart va manifestar que l'alcalde, Joan Loureiro (ERC), li havia manifestat que o plegava o que li retiraria les delegacions i l'expulsaria del govern. El detonant que ha provocat la renúncia de Renart per al proper mes és la neteja d'una riera que el primer tinent d'alcalde va encarregar, actuació que, sembla ser, va provocar-hi despreniments de sorra i la crítica de l'Agència Catalana de l'Aigua. El batlle va manifestar que es tractava d'un error de «gravetat», al qual li'n suma d'altres, motiu pel qual «la dimissió es feia imprescindible».

En el seu discurs anunciant la renúncia, Renart, que és responsable de Serveis, Festes populars i Participació ciutadana, va revelar desavinences amb l'alcalde des de fa un any, que es traduïen en decisions preses sense ser-li comunicades o no despatxar amb ell –cosa que no passava, per exemple, amb el seu company de grup municipal Eugeni Pibernat. «Tinc clar que soc l'únic que no em puc equivocar. Soc el que rebo tots els pals i crítiques. Estic decebut», va afirmar en l'inici de la seva exposició.

«La situació actual no és igual avui que al juny de 2015. Fa mesos que em sento incòmode: quasi soc invisible. Últimament he perdut molt pes polític en les decisions preses», afegia.

L'episodi final, pel qual «se'm demana que assumeixi la responsabilitat política d'un problema endèmic i de la natura», va explicar Renart, fou el de la citada riera del carrer Ramon Llull: arran de les queixes de veïns perquè quan plovia l'aigua es ficava a les propietats, va encarregar un pressupost per netejar-la, el qual va ser aprovat per la junta de govern. Aleshores, deia ahir, ningú li va dir que es necessités cap autorització de l'ACA. Amb les pluges de l'octubre es va desprendre sorra de la riera, «amb el cost que això pot comportar per a l'Ajuntament. És veritat que ha plogut molt. Potser també soc culpalble que plogui tant?». «Diplomàticament, a la darrera junta, se'm va convidar a deixar el càrrec de regidor per aquest fet». Cosa que farà abans que l'expulsin.

L'alcalde, en declaracions a Televisió Costa Brava, va dir que «hi ha errors i errors» en el sentit que el de Renart era greu i va recordar que al principi del mandat es van comprometre a renunciar en cas que hi hagués responsabilitats importants a assumir.