Gay de Liébana reuneix 500 persones a Calonge

La primera jornada del Congrés d'Emprenedoria Alta Mar de Calonge i Sant Antoni va omplir divendres el Palau Firal. El plat fort de la jornada va ser la classe magistral del professor José María Gay de Liébana, que va exposar els principals valors i punts forts dels grans referents en el món empresarial.



Exemples com Apple, Amazon o l'empresari Warren Buffet van ser alguns dels models que van servir d'exemple a Gay de Liébana per exposar un eix essencial per l'èxit empresarial: la investigació i el desenvolupament són la millor inversió per una empresa a mig i llarg termini. Gay de Liébana va establir diferents comparacions entre països i empreses, i el pressupost que destinen a la recerca i a la innovació, afirmant que els països i empreses que destinen més despesa a aquests conceptes són les que tenen més possibilitats de sobreviure i créixer en el futur.





200 persones van participar dijous en les 5 ponències que abordaven el tema de l'emprenedoria des de dos pilars: el creixement i la innovació empresarial. Durant el matí el mentor i d'empresaris i economista Miquel Pino i la consultora i formadora en vendes Mónica Mendoza van omplir la Sala Creix abordant els 5 pilars que implementats amb passió fan super rendible una empresa, en el primer cas, i com vendre amb passió en el segon. Per altra banda, la Sala Innova també va fer el ple per escoltar Txell Costa, especialista en màrqueting i comunicació que va explicar com crear una marca amb ànima i passió. En el marc de la innovació, el congrés també va oferir una taula rodona amb els empresaris de Calonge Alexandra Colls (Cashkeeper), Xantal Noël (Artplay) i Ferran Salvatella (Casa Bona Pizzas). La jornada al matí es va completar amb la ponència de Genís Roca, especialista en estratègia digital.

Emprenedoria i autoocupació femenina

A la tarda, abans de la conferència de Gay de Liébana, el congrés va continuar amb l'organització d'un concurs musical per emprenedors amb passió, l'Ipad Quid Musical Team Building, una sessió que va permetre realitzar diversos jocs per crear i enfortir les relacions d'un equip de treball.Avui divendres, 30 de novembre, el programa del Congrés d'Emprenedoria Alta Mar continua, aquest cop centrant l'atenció en les dones emprenedores. Les xerrades d'emprenedoria per dones, aniran a càrrec de la presidenta de l'Institut Català de la Dona, Núria Balada, qui exposarà la relació entre dones i emprenedoria; també de la presidenta de Dones pel Futur, Nuria Viñas, qui abordarà la temàtica de l'apoderament femení; i, per últim, de la monja argentina, Sor Lucía Caram, qui declararà com, amb compromís i actitud, es pot dur a terme un lideratge creïble.