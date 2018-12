Inicien el procés per tenir un cens de cabres salvatges al massís del Montgrí

El Departament d'Agricultura, Ramaderia Pesca i Alimentació, el Cos d'Agents Rurals, el Parc Natural del Montgrí les Illes Medes i el Baix Ter i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí van iniciar ahir el desplegament d'un dispositiu destinat a conèixer el nombre i l'estat en què es troba la població de cabra salvatge del Montgrí. Amb els resultats obtinguts es pretén determinar quina ha de ser la millor gestió per aconseguir mantenir-la en un nombre adequat i saludable, de manera que la seva continuïtat sigui viable, controlada i segura.

El massís del Montgrí, que inclou les forests públiques Muntanya Gran i Duna Continental, de titularitat municipal, s'ha vist ocupada en els darrers anys per individus de cabra salvatge ( Capra pyrenaica) procedents de l'abandonament de l'antic Parc Animal de Sobrestany, una instal·lació privada propera que va ser clausurada el 2008. Els individus escapats en el seu dia s'han anat adaptant al medi i reproduint, fins a conformar una població estable que, segons el darrer cens, podria situar-se al voltant de 150 exemplars.

L'Ajuntament ha informat que aquesta nova realitat fa necessari que s'hagi d'aprofundir en el coneixement de la població de cabres per evitar que es puguin generar problemàtiques i mantenir el just equilibri poblacional, d'acord amb les capacitats cinegètiques del Montgrí. Per aquest motiu, els censos realitzats fins a la data es complementaran amb un estudi més aprofundit.

Per tal de conèixer el seu estat sanitari i genètic, s'ha iniciat un programa de captura en viu d'individus mitjançant trampeig amb la instal·lació d'un tancat de captura i la col·locació d'una caixa trampa. Així mateix, es preveu també que el programa es complementi amb la captura addicional de varis individus i la caça d'algun exemplar jove amb la col·laboració dels caçadors locals, per tal de poder prendre les corresponents mostres.

D'altra banda, els censos es complementaran amb l'ús de drons i embarcacions per arribar a les zones més inaccessibles, de manera que es pugui conèixer, amb la màxima aproximació possible, el nombre d'exemplars que hi ha al massís. Aquest nou recompte es farà durant el mes de gener de 2019.



Descartada la caça

La regidora de Medi Ambient, Sandra Bartomeus, explica que la voluntat de l'Ajuntament és la de conèixer a fons l'espècie i garantir que el nombre i l'estat de les cabres salvatges al Montgrí és l'adequat i no representa cap perill per a la població. Afirma que en cap cas s'és partidari de permetre'n la caça, que només es podria autoritzar en cas que fos necessària per al seu control poblacional i sempre sota la supervisió tècnica del departament.