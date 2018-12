L'Ajuntament de Santa Cristina obre un expedient urbanístic a la cap de llista d'ERC

L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro ha obert un expedient de disciplina urbanística a la cap de llista d'ERC a les properes eleccions municipals i regidora de l'equip de govern, Lourdes Fuentes, per tenir en uns terrenys de la seva propietat –compartida amb el seu marit– dos porxos i tres coberts de fusta fets sense la corresponent autorització municipal. El cas el va denunciar el regidor del PP, a l'oposició, Sebastián Mateo, en el ple del mes d'agost, on va demanar que els serveis tècnics elaboressin un informe sobre aquestes construccions. En el ple d'aquest dimecres, Mateo va demanar la dimissió de Fuentes, que és regidora, entre d'altres, d'Acció Social i Sanitat. Ahir, la regidora i cap de llista d'Esquerra va descartar renunciar, almenys de moment, i va concretar que acceptarà el que determini l'expedient urbanístic. De moment, l'Ajuntament l'ha incoat perquè la regidora hi pugui presentar al·legacions. El regidor d'Urbanisme, i company de Fuentes al govern, Narcís Palahí (Independents per Santa Cristina-PSC), va afirmar que la republicana rebrà el mateix tracte que qualsevol altre expedient urbanístic.

L'informe dels serveis tècnics determina que en el terreny propietat de la regidora, ubicat a Solius, hi ha dos porxos oberts de fusta de 26 i 10 metres quadrats i tres coberts de fusta –un dels quals per a dos cavalls– de 22, 11 i 12 metres quadrats que es van fer sense el permís municipal. La construcció principal d'obra, de quasi 33 metres quadrats, és legal, si bé Mateo va afirmar que havia estat legalitzada el 2005 perquè doblava la superfície per la qual s'havia demanat permís.

Fuentes va explicar que les construccions de fusta es van construir fa uns deu anys perquè el seu marit tenia el projecte d'obrir-hi un nucli zoològic, cosa que no va tirar endavant. En tot cas, van mantenir les construccions de fusta, que actualment utilitzen per tenir un parell de cavalls i guardar-hi un carro i un tractor. També va precisar que no hi resideixen, més enllà de cuidar-hi els animals i l'hort.