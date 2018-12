Sant Feliu projecta cobrir la riera de Sant Amanç per 2,7 milions

Imatge virtual del caixetí per cobrir la riera.

L'equip de govern de Sant Feliu de Guíxols, que governa amb majoria (TSF, ERC i PSC), aprovarà inicialment el projecte per canalitzar i cobrir la riera urbana de Sant Amanç així com el tram que queda descobert de la riera del Monestir. L'obra, que costarà més de 2,7 milions d'euros, es divideix en quatre fases, inclou més de 480 metres de distància i es preveu que s'executi en funció de la disponibilitat pressupostària. L'alcalde Carles Motas confia que la primera fase es pugui executar el 2020. Actualment la riera és intransitable i el que es vol és convertir-la en una via peatonal.

El primer tram del projecte anirà des de la riera del Monestir (actualment coberta fins al mar) fins al carrer de la Mercè amb un cost estimat d'uns 973.000 euros; el segon, des de de la riera Monestir fins a la confluència, amb un cost de 352.000 euros; el tercer, que anirà des de la riera de Sant Amanç fins al carrer Llibertat per 701.000 euros i finalment el quart que continuarà des de la riera de Sant Amanç fins a l'escola Gaziel. El termini d'execució és de més d'un any.

Entre els treballs previstos en l'execució d'aquest projecte destacat hi ha la construcció d'un caixetí de formigó (marcs prefabricats) per cobrir la riera, que passarà a ser un pas de vianants; la substitució de la xarxa de drenatge que actualment passa per sota la llera de les rieres i l'adaptació de la rasant del futur vial amb la dels carrers perpendiculars, entre d'altres actuacions.