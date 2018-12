L'EMD de l'Estartit aprova un pressupost per l'any que ve d'1,37 milions d'euros

La Junta de Veïns de l'Entitat Municipal Descentralitzada de l'Estartit va aprovar aquest dijous el pressupost de l'ens per a l'any que ve, que puja 1.375.076,11 euros. La proposta va tenir els vots a favor de l'equip de govern de L'Estartit Som Tots (LEST) i el vot negatiu d'UPM-Més per l'Estartit i PDeCAT. El president de l'EMD, Genís Dalmau, va informar que la xifra d'inversions per l'any que ve de l'ens és de 144.000 euros. Per part de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, les inversions que preveu per l'any que ve a l'Estartit, d'acord amb el conveni entre els dos organismes per aquest mandat, són fer la nova biblioteca Mar de Llibres per un import de 630.252,20 euros i acabar la construcció de l'Espai Medes, que té un preu per projecte d'uns 1,4 milions d'euros.

Els president de l'EMD, Genís Dalmau, va destacar com a principals punts del nou pressupost que hi ha un increment dels ingressos provinents de fons propis i de fons provinents d'altres institucions, especialment de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí. I, en segon lloc, referent a les despeses, que es crearà una plaça de bibliotecària per atendre el nou equipament la Mar de Llibres de l'Estartit.

També en el capítol de despeses, Dalmau va subratllar l'increment de les partides de manteniment, especialment per el que fa a l'àmbit públic (jardins, enllumenat, manteniment de via pública i mobiliari urbà) i va recordar que es mantenen els fons per atendre les necessitats de les associacions de l'Estartit.

Quant als 144.000 euros d'inversions pròpies de l'EMD de l'Estartit, l'actuació econòmicament més important per a l'any que ve és la millora de l'equipament del centre comercial del poble, al qual en aquesta primera fase es destinen 37.000 euros. Dalmau va comunicar que, en principi, es destinaran a millores en l'enllumenat. També es destinaran 18.000 euros a millorar l'enllumenat públic del passeig del Ter Vell i del passeig dels Griells. Finalment, hi haurà un 25.000 euros per al muntatge d'un parc de calistènia.