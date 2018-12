Platja d'Aro estrena avui un túnel de llums de Nadal de 60 metres

El carrer Miramar de Platja d'Aro acull avui a les set de la tarda l'encesa de llums de Nadal. Allà s'ha instal·lat una de les grans novetats d'enguany: un túnel de llum de 60 metres amb espectacle musical. Prèviament, les bandes musicals d'animació Band The Marxa, Los Labradores i Brass The Gitano Band es passejaran pels carrers del nucli comercial de la vila. A l'acte d'inauguració també hi participarà Jordi Gamito, l'atleta platjarenc de curses de muntanya, actual campió de l'Everest Trail Race i que rebrà un homenatge i recepció oficial una hora abans a la sala d'actes de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro.

El nou túnel de llum instal·lat al carrer Miramar té una longitud de 60 metres, una amplada de quatre metres i una alçada de vuit metres en un muntatge suportat per sis arcs daurats separats entre ells per 12 metres de distància. L'estructura incorpora 40 línies de cordons amb 900 punts led de 60 metres cadascuna, i també 500 làmpades flash, 25 motius nadalencs i dues portades per a l'inici i al final del túnel, sempre amb sistema led.

Un conjunt que proposa un espectacle de llum i so gràcies a múltiples altaveus, sincronitzant el joc d'il·luminació amb la música inicialment de dues populars cançons: The show must go on de Queen i Last Christmas de Cascada (a partir del 10 de desembre s'hi afegirà un tercer tema). Un muntatge encomanat a Iluminaciones Ximenez, únic a Catalunya –només a Andorra la Vella n'hi ha una versió de 40 metres de llarg i quatre d'ample– que es podrà veure fins al 6 de gener de 2019 en sis sessions diàries cada divendres i dissabte i en quatre projeccions de diumenge a dijous.

Un altre sector que renova la il·luminació de Nadal és un tram de l'Avinguda de Castell d'Aro, entre dos dels seus giratoris. Els 24.000 metres quadrats d'il·luminació nadalenca de baix consum estarà activa enguany un global de 169 hores, al mateix temps que es recupera després de diversos treballs de millora i actualització el fil musical d'ambientació als carrers més comercials del municipi. L'acte d'activació dels llums de Nadal es va iniciar al municipi el 1996, i els primers anys era apadrinat per algun personatge popular com Hristo Stoichkov.