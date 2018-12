Una regidora del grup de Bloc Municipal de Begur passa a no adscrita

El grup municipal de Bloc Municipal-SI, al govern de Begur, perdrà una dels tres regidors que va obtenir a les eleccions municipals del 2015, quan va ser la segona força més votada al municipi, per darrera de CiU. La número dos de la llista de Bloc Municipal i regidora de Règim Interior, Serveis Socials i Gent Gran, Encarna García, va anunciar en el ple d'aquesta setmana que abandonava aquest grup municipal per passar a ser regidora no adscrita. En una nota de l'Ajuntament de Begur, es va comunicar que García havia pres aquesta decisió, malgrat que seguirà a l'equip de govern amb les mateixes àrees delegades. En tot cas, les fonts municipals no van concretar quins motius té la regidora per abandonar el grup municipal a través del qual va accedir a l'Ajuntament. D'aquesta manera, el grup de Bloc Municipal es queda amb Marià Renart –que en el mateix ple va anunciar la seva dimissió pel desembre– i Eugeni Pibernat. La substituta de Renart, un cop faci efectiva la seva dimissió, serà la número quatre de la llista del 2015, Carol Ruiz. En tot cas, Renart ja va avançar que aquí no acaba la seva carrera en la política begurenca, ja que té intenció de tornar a concórrer a les municipals, si bé aquesta setmana desconeixia encara amb quina formació.

Quant a la fugida del grup municipal d'Encarna García –amb qui aquest diari ha intentat contactar sense èxit–, Marià Renart va exposar que la seva número dos no estava d'acord amb decisions que ell havia pres i que, de fet, la intenció de la regidora és presentar-se a les properes eleccions municipals a la llista d'ERC –soci de govern de Bloc Municipal, i que té l'alcaldia en mans de Joan Loureiro–, com així els hi havia comunicat, va afegir l'encara primer tinent d'alcalde. Marià Renart va anunciar la seva dimissió després que l'alcalde li exigís per un suposat error en la neteja d'una riera. El propi batlle va reconèixer que aquest «error» era el que havia estat el detonant de la petició de renúncia al seu primer tinent d'alcalde, però que se n'hi sumaven d'anteriors.