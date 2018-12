Adapten l'ampliació de Can Candell a les recomanacions de Cultura

L'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro ha aprovat provisionalment el Pla especial urbanístic del Mas Candell, on es projecta un hotel de luxe amb 29 habitacions. Arran d'aquest acord municipal, ara és la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya qui haurà de decidir la seva aprovació definitiva i, per tant, donar-li el vistiplau perquè es pugui executar. El regidor d'Urbanisme, Josep Maria Solé, ha comentat que el projecte que surt de l'aprovació provisional és diferent del que es va acordar inicialment, ja que incorpora les suggerències de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona pel que fa a l'ampliació del mas. En aquest sentit, la Comissió del Patrimoni Cultural havia recomanat que aquesta ampliació «no competeixi volumètricament» amb el mas de Can Candell, declarat Bé Cultural d'Interès Local (BCIL).

Can Candell es troba a l'est del càmping Riembau de Platja d'Aro i un inversor privat hi preveu l'obertura d'un hotel exclusiu amb 29 habitacions. La finca té 10.819,46 metres quadrats i el projecte preveu restaurar i rehabilitar el mas per fer-hi una ampliació, que ha d'acollir 17 habitacions. El projecte també contempla la construcció de dos pavellons destinats a habitacions individuals al nord-est de la finca i dos altres pavellons per a quatre cambres a l'extrem sud.

L'establiment hoteler es complementaria amb serveis lúdics, piscines, spa, entre d'altres

En el seu informe, la Comissió del Patrimoni Cultural de Girona valora «positivament l'eliminació de l'edificació adossada al front est del mas i la substitució del volum oest per un de noves línies senzilles i contemporànies». També veu «adequada l'alçada reduïda, majoritàriament de planta baixa, de les noves edificacions aïllades previstes a l'entorn del mas» i, avalua «molt positivament els canvis introduïts en els acabats» respecte d'una versió anterior del projecte. Tot i això, la Comissió creu que per «assegurar una correcta integració de les actuacions en l'entorn, caldria reduir l'ampliació del mas, de forma que no hi competeixi volumètricament». Així, destaca que l'ampliació de l'oest «pren una rellevància excessiva (...), arribant a quasi triplicar el volum del mas». Per això, recomana reduir l'alçada del volum.

Una suggerència, que com Solé ha destacat, no és obligatòria, però que el promotor de l'hotel ha acceptat i aplicat en el Pla especial que s'ha aprovat provisionalment, de manera que ha reduït el sostre edificable.