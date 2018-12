L'Ajuntament de Palamós obre la votació de les inversions participatives

L'Ajuntament de Palamós va obrir ahir la darrera fase del procés de participació ciutadana que ha de decidir la inversió de 100.000 euros del pressupost municipal per al 2019. Es tracta del procés decisiu de votació que es tancarà el 31 de desembre i en què els palamosins escolliran entre un total de 16 propostes.

Algunes de les propostes que es posen a votació són: millores en accessos, seguretat i mobiliari a l'aparcament de l'Arbreda, amb un import de 18.000 euros; menjadores per a gats a la via pública, per 1.200 euros; restauració i senyalització de l'entrada als túnels del refugi de la Guerra Civil situat al carrer S. Albert i Pey, per 4.000 euros; accés adaptat entre les dues platges de La Fosca, per 4.000 euros; il·luminar amb focus complementaris els passos de vianants del passeig del Mar, per 11.000 euros; millores i nous elements a la plaça Mossèn Gumersind, inversió per 20.500 euros; o la compra de material d'il·luminació pel teatre de La Gorga, per 5.000 euros.