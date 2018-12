Platja d'Aro encén el túnel de llums de Nadal

Platja d'Aro va encendre ahir l'espectacular túnel de llums de Nadal del carrer Miramar, amb una longitud de 60 metres, una amplada de quatre metres i una alçada de vuit metres en un muntatge suportat per sis arcs daurats separats entre ells per 12 metres de distància. A l'acte d'inauguració, a més dels representants polítics, també hi va participar Jordi Gamito, l'atleta platjarenc de curses de muntanya, actual campió de l'Everest Trail Race. L'estructura incorpora 40 línies de cordons amb 900 punts led de 60 metres cadascuna, i també 500 làmpades flash, 25 motius nadalencs i dues portades per a l'inici i al final del túnel, sempre amb sistema led. Un conjunt que proposa un espectacle de llum i so gràcies a múltiples altaveus, sincronitzant el joc d'il·luminació amb la música amb populars cançons.