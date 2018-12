Els regidors de Verges declaren per la punxada massiva de rodes

La Guàrdia Civil ha començat a prendre declaració als vuit regidors de Verges per aclarir quin va ser el paper de l'alcalde arran de la punxada massiva de rodes que va viure el poble l'octubre de l'any passat. A tots ells, se'ls ha citat com a testimonis. La benemèrita vol saber, en concret, què es va dir a la reunió de veïns que es va convocar aquell 4 d'octubre al vespre.

Els quatre regidors de la CUP, que han estat els primers a declarar, han assegurat que Ignasi Sabater, a qui s'investiga per un delicte d'odi, va convocar la trobada per "calmar els ànims". L'alcalde, que ha anat a la concentració de suport convocada davant la comandància, ha criticat la "contradicció" que se l'investigui a ell després d'arxivar-se la denúncia per veure qui hi havia al darrere de la punxada de rodes.

La declaració dels regidors a la Guàrdia Civil s'emmarca dins la investigació que hi ha oberta contra l'alcalde de Verges. La fiscalia va denunciar Ignasi Sabater per un suposat delicte d'incitació a l'odi, arran d'un atestat que va fer la Guàrdia Civil on es recollia que l'alcalde va insinuar que agents del cos podrien estar al darrere de la punxada massiva de rodes.

Sabater, que al juny va declarar als jutjats de la Bisbal d'Empordà, ja va sostenir que en cap moment havia volgut generar animadversió cap a la benemèrita. I precisament, va explicar que aquell mateix 4 d'octubre a la nit havia convocat una reunió de veïns a la plaça Major per tranquil·litzar els ànims.

Ara, en el marc d'aquesta investigació, la Guàrdia Civil vol saber què va fer i dir l'alcalde durant aquesta trobada. Per això, ha citat tots els regidors de l'Ajuntament a la comandància, per prendre'ls declaració com a testimonis. Avui ho han fet els quatre de la CUP i un del PDeCAT, i demà tocarà el torn als tres restants (un del PDeCAT i dos d'ERC).

Per donar-los suport, un centenar de persones s'han concentrat aquest matí davant la comandància. Entre aquests, hi havia veïns de Verges (entre els quals, el cantant i exdiputat Lluís Llach), alcaldes de la CUP (Celrà i Viladamat), regidors de pobles propers o el diputat al Congrés d'ERC Joan Margall.

Els quatre regidors de la CUP han entrat a declarar a les deu del matí, assistits per advocat, i s'han estat a la comandància fins a quarts de dotze. Han entrat a declarar un per un, i a tots la Guàrdia Civil els ha fet les mateixes preguntes. "Sobretot, volien saber què vam fer aquell vespre, per què vam convocar la reunió i què va dir l'alcalde", ha explicat una de les regidores, Núria Roca.

Calmar els ànims

Tots els regidors de la CUP han coincidit a l'hora de dir que la trobada, precisament, va convocar-se per calmar els ànims. "Durant aquell matí, la majoria de gent no va poder anar a treballar i hi havia veïns que tenien moltes rodes rebentades; estem parlant d'entre 600 i 700 euros en alguns casos", ha dit Roca.

Per això, la regidora ha dit que la reunió va permetre "fer teràpia" entre ells i també gestionar l'onada de solidaritat que va rebre Verges arran de la punxada massiva de rodes. Roca també ha explicat que la Guàrdia Civil, durant l'interrogatori, també ha demanat qui més hi havia a la reunió, i que pot ser que la benemèrita citi més gent a declarar en els propers dies.

"Nosaltres hem posat la veritat per davant, però pot ser que cridin algú més a declarar", ha explicat Roca. Tots els regidors de la CUP han sortit de la comandància, però, sense cap còpia de les declaracions. La Guàrdia Civil ja els ha dit que, si la volien, la demanessin als jutjats de la Bisbal d'Empordà.

A la sortida dels regidors de la CUP, l'alcalde de Verges ha criticat la "contradicció, la paradoxa" i fins i tot "l'absurditat" de tot plegat. "És una contrarietat que se m'investigui i que, per contra, no se segueixi buscant què va passar aquella nit", ha dit Sabater (en referència al fet que el poble es va despertar amb centenars de rodes punxades).

L'alcalde de Verges ha dit que, precisament, el seu cas "escenifica l'excepcionalitat" que viu Catalunya i ha insistit que, aquella nit del 4 d'octubre, allò que van fer tant ell com la resta de regidors va ser "gestionar la ràbia per una banda, i per l'altra totes les mostres de solidaritat que havien arribat d'arreu".

Per la seva banda, el diputat de la CUP Lluc Salellas, que també ha anat a la concentració, ha dit que les declaracions d'avui són "un atac a la llibertat d'expressió i a la de representació que tenen els regidors de Verges". Salellas, per últim, també ha aprofitat per "exigir" que s'arxivi la denúncia contra l'alcalde.