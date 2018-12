L'Escala cedeix un terreny a CatSalut perquè ampliï el CAP

L'Ajuntament de l'Escala ha aprovat per ple cedir gratuïtament una finca de 622 metres quadrats al Servei Català de la Salut (CatSalut) perquè pugui ampliar el CAP del municipi. El terreny es troba al costat de les actuals instal·lacions i la comissaria compartida entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Local, al carrer Mossèn Salvador. La decisió dona resposta a una demanda que va llençar la direcció del centre l'any 2016 pel volum assistencial que assumeix. L'Àrea Bàsica de Salut de l'Escala atén població de l'Escala, Albons, l'Armentera Bellcaire d'Empordà, Sant Pere Pescador, Ventalló, Viladamat i Vilamacolum.

"Ens consta que la voluntat de millorar l'atenció i les instal·lacions i estem molt interessats en què aquesta ampliació es faci el més aviat possible", assegura l'alcalde, Víctor Puga.

El Consell Municipal de Salut del municipi va expressar la necessitat d'augmentar les instal·lacions durant una reunió l'any 2016 per l'alt volum assistencial que assumeixen. Aleshores, l'Ajuntament ja va manifestar la seva voluntat de cedir uns terrenys, utilitzats com aparcament, per permetre l'actuació.

Adquirir habitatge social

El ple d'ahir també va aprovar l'adjudicació de la casa de propietat municipal del carrer Roses número 27, coneguda com a Casa Matilde. Es va adjudicar per un preu de 182.506,50 euros. Aquests diners es destinaran a l'adquisició de patrimoni destinat a habitatge social.