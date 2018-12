L'hospital de Palamós nega cap negligència i diu que encara que s'hagués atès abans la pacient "probablement" també hauria mort tenint en compte les patologies prèvies que patia. La direcció del centre atribueix els fets a una situació "excepcional" per una afluència poc habitual de pacients (una trentena) amb necessitats d'atenció urgent. El director d'Urgències, Marc Pérez, ha explicat que aquell dia i en aquella franja horària van atendre vuit pacients amb un nivell d'alt risc (nivell 2) quan la mitjana habitual és d'una quinzena i de quatre de nivell 2. També el temps d'espera va ser superior als 60 i 80 minuts habituals. "Aquell dia es va situar per sobre de les cinc hores", ha dit. Pérez ha dit que es va allargar el torn dels facultatius però ha admès que s'hauria d'haver tornat a avaluar el seu estat i que, per això, revisaran els protocols.