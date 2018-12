L'hospital de Palamós nega cap «error» i Salut obre un expedient

L'hospital de Palamós va negar ahir haver comès «cap error o negligència» en la mort d'una dona de 84 anys després d'esperar «set hores» a urgències el passat 15 de novembre. Per la seva part, el Departament de Salut va anunciar ahir que ha obert un expedient per investigar el cas.

En una roda de premsa, el director d'Urgències del centre hospitalari, Marc Pérez, va atribuir els fets a una situació «excepcional» en què es van produir diverses «circumstàncies». Entre elles, l'elevat volum de persones que havien d'atendre en una mateixa franja horària i el fet que no es tornés a avaluar el seu estat gairebé set hores després que hi ingressés per un dolor abdominal. Tot i això, Pérez va remarcar que revisaran el protocol d'atenció en casos de llargues esperes perquè, tot i el triatge inicial, es torni a analitzar si cal prioritzar la seva atenció.

A més, el director Assistencial, Xavier Pérez, va assegurar que tot i que és difícil de determinar, creuen que encara que se l'hagués atès abans «probablement» no haurien pogut evitar el fatídic desenllaç per les patologies prèvies que presentava la pacient. Segons va explicar el director d'Urgències, la pacient va ingressar a Urgències a les 13.39 del dia 15 de novembre provinent de la residència de Palafrugell Gent Gran. Va arribar-hi amb ambulància i va ser atesa «immediatament» pel servei de triatge, que la va classificar amb un nivell 3 (urgent amb necessitat de múltiples exploracions i estabilitat fisiològica). Patia un dolor abdominal però, segons Pérez, en aquell moment no tenia vòmits ni febre.

En un primer moment, se la va ubicar a la sala d'espera interna perquè faltaven boxs disponibles, acompanyada d'una de les seves filles. Pérez va detallar que aquell dia i en aquella franja horària, el centre tenia plens els 14 boxs de què disposa. En aquell moment, van haver d'atendre 30 pacients, vuit dels quals eren de nivell 2 (d'alt risc). Una situació poc habitual perquè la mitjana d'atenció és de 15 pacients i 4 de nivell 2. El temps d'espera també va ser superior als 60-80 minuts de mitjana. «Aquell dia es va situar per sobre de les cinc hores», va precisar. Per això, es va allargar el torn dels metges que treballaven fins que arribessin els del torn del vespre.



«Set hores d'espera»

La pacient va ser traslladada al box de visita d'urgències a les 15.25 hores. Segons va dir el director, es van atendre les seves peticions en més d'una ocasió i se li va dir que no prengués cap de les medicacions que consumia habitualment fins que l'atengués un metge. La visita del facultatiu, però, no va arribar fins a les vuit del vespre, gairebé set hores després d'haver ingressat a urgències. Aleshores, la dona ja patia malestar general i vòmits. Va entrar en parada cardíaca i, tot i que se li van fer tasques de reanimació, no van poder fer res per salvar-li la vida.

La dona va morir a dos quarts de 9 del vespre. Tot i que en aquests casos no es practica autòpsia, el director Assistencial va precisar que va ser una mort per causes «naturals». «Va fer una aturada cardíaca per un procés abdominal complicat», va detallar. En aquest sentit, va dir que tenia molts antecedents -que no va concretar- i que va patir una «fallada multiorgànica». El director d'Urgències va dir que van parlar amb la família per explicar-los la situació i detallar-los que, aquell dia, en la situació de la víctima hi havia deu persones més que precisaven atenció i va dir que treballaran amb transparència.