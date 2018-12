Junts per Torroella anirà a les municipals amb la Crida de Puigdemont

Junts per Torroella de Montgrí i l'Estartit es presentarà a les eleccions municipals sota les sigles de Crida Nacional per la República, la candidatura independentista impulsada per Carles Puigdemont. En l'actual mandat municipal, Junts fa coalició amb ERC amb qui forma equip de govern.

Fundada el 2014 per l'exregidora de CiU a Torroella Sandra Bartomeus i per l'excap de CDC, Joan Carles Sánchez, aquesta formació es defineix com un partit polític independent i municipalista. A través d'un comunicat, el partit assegura que de cara a les eleccions del maig, vol promoure una llista «transversal liderant un projecte per ser la llista del president Carles Puigdemont a Torroella de Montgrí». «Proposem trencar amb la política antiga i amb maneres de fer que han quedat obsoletes», assegura la formació a l'escrit en el qual avança que l'elecció del cap de llista serà l'últim pas.