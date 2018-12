El Museu del Suro instal·la un plafó informatiu al dolmen de Can Mina

El plafó s´ha posat al dolmen de Can Mina dels Torrents.

El Museu del Suro ha instal·lat recentment un plafó informatiu al dolmen de Can Mina dels Torrents a Palafrugell. El plafó conté informació sobre l'origen i l'estructura d'aquest sepulcre megalític, en quatre idiomes. Segons va informar ahir el consistori, aquest element megalític suposa un testimoni de la primera ocupació de la muntanya de Sant Sebastià. Va estar excavat l'any 1964 per Lluís Esteva, i es tracta d'un possible sepulcre de corredor de cambra subcircular aprofundida artificialment, fet de lloses de granit i amb restes, cada dia menys evidents, del túmul de tendència circular que l'envoltava.

El dolmen de Can Mina dels Torrents és un sepulcre megalític situat en el paratge dels Torrents, del municipi de Palafrugell. Es troba situat en el vessant nord del puig de Rais, en els terrenys de la finca de Can Mina dels Torrents, d'on pren aquest nom. El seu entorn està envoltat de bosc de pins. Es tracta d'un dolmen de cambra poligonal, sense corredor. La roca natural està rebaixada artificialment, de forma irregular a l'interior de la cambra. La longitud màxima a l'interior és de 2,10 m i l'amplada màxima interior és d'1,60 m. La coberta és d'una sola peça i tapa tota la cambra.