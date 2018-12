El jugador del Girona Marc Muniesa encendrà els llums de Nadal a Arbúcies

Arbúcies celebrarà, aquest cap de setmana, la cinquena edició de la Fira del Tió i comptarà amb un protagonista especial: el jugador del Girona FC Marc Muniesa, que serà l'encarregat de l'encesa de llums de Nadal a la plaça de la Vila. Segons va informar l'Ajuntament, l'esdeveniment començarà demà al matí amb la fira d'artesans, el jardí de tions amb sorpreses per a la mainada, i l'animació de la fira amb els pastorets Xarop de Canya, així com diferents tallers com el de fer tions i el d'aprendre a fer adorns nadalencs i l'atracció de vehicles elèctrics. A més, al Museu Etnològic del Montseny, La Gabella, hi haurà l'Oncle Buscall, mestre tioner que té cura dels tions. Al migdia hi haurà el llançament de globus amb desitjos de Nadal. A la tarda, es farà el concert de nadales a càrrec de Laia Pujol i Adrià Enrique i l'espectacle d'encesa de llums de Nadal a la plaça de la Vila amb Marc Muniesa i es farà cagar el tió gegant amb els pastorets Xarop de Canya.

L'endemà, la fira es reprendrà amb el jardí de tions i també es podrà passejar per la fira de productes nadalencs, participar en els tallers de decoració de Nadal i als jocs gegants de fusta tradicional, a més de poder visitar el Museu Etnològic del Montseny.