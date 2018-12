Els veïns de Santa Cristina volen que l'Ajuntament millori la neteja del poble

Millorar la neteja de Santa Cristina d'Aro. Aquesta ha estat la proposta més votada pels veïns de la localitat d'entre les 19 que van arribar a la fase final dels pressupostos participatius. En total, van votar 222 veïns i veïnes, un 5% del cens municipal, que van poder escollir cinc dels 19 projectes escollits fins al 2 de desembre.

Segons va informar el consistori, d'entre les demanades triades amb un total de 944 vots emesos, la més sol·licitada ha estat la millora de la neteja del poble amb 107 vots). Pel que fa a les nou següents, que també es desenvoluparan, es tracta de: la creació d'unes instal·lacions per la pràctica d'atletisme (96 vots); la promoció de pisos de lloguer per a joves (93 vots); regular la temperatura de les dutxes del pavelló (69 vots); la dinamització comercial (67 vots); l'adequació del parc de gronxadors de l'avinguda Església (62 vots); activitat per al foment de la lectura per a joves (58 vots); la creació d'un cinefòrum (55 vots), habilitar un aparcament municipal d'autocaravanes (50 vots) i pintar la pista d'«skate» (45 vots). A Santa Cristina el consistori no destina una partida concreta a aquests projectes, sinó que s'incorporen al pressupost municipal del 2019.

Respecte a les nou propostes que han quedat excloses, la regidora de Participació Ciutadana, Sònia Pujol, no descarta executar-les depenent de la partida pressupostària de cada àrea. Entre aquestes destaquen la millora la riera Can Dilla, el tall de l'accés de vehicles a la zona esportiva o el musifant.

Al llarg del procés dels pressupostos participatius, tant a través de la pàgina web com de les respectives assemblees fetes durant l'octubre passat, hi van participar un total de 90 persones, les quals van fer 81 demandes. Seguidament, el Consell de Ciutadania va escollir les dinou propostes finals, les quals es van posar a votació del 19 de novembre fins diumenge passat.