Begur inicia una campanya de sensibilització sobre la vespa asiàtica

L'Ajuntament de Begur ha iniciat una campanya de sensibilització sobre la vespa asiàtica. Segons va informar el consistori, l'acció municipal, que es fa a través de Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Servei de Control de Mosquits, es tira endavant després que en els darrers mesos s'hagin retirat dos nius d'aquesta espècie invasora. Un dels nius de vespa velutina es va detectar al sector de Son Rich i l'altre, al Mas Ses Vinyes.

La campanya de sensibilització es farà a les dues escoles del municipi, Doctor Arruga de Begur i l'Olivar Vell d'Esclanyà, a través del Servei de Control de Mosquits, per sensibilitzar i sobretot informar els infants i professors de la problemàtica existent.

Al mateix temps, l'àrea de Medi Ambient exposarà a l'Espai Mas d'en Pinc un niu real i buit de vespa asiàtica, el qual presenta unes grans dimensions i es caracteritza per tenir l'entrada en un lateral del niu i no a la part superior com presenten d'altres espècies.

La Vespa velutina (nigrithorax) es va detectar a Europa, en concret a França, l'any 2004. I a Catalunya, l'any 2012, a la comarca de l'Alt Empordà. La vespa, que és de grans dimensions, ja s'ha trobat en zones forestals i urbanes de comarques gironines com: la Selva, la Garrotxa, el Pla de l'Estany, el Gironès, el Ripollès i el Baix Empordà.

El primer municipi que forma part de la Mancomunitat on van aparèixer nius de vespa asiàtica va ser Roses, i posteriorment Castelló d'Empúries.