Palamós engega la creació d'un cos de voluntaris de Protecció Civil

Palamós podria tenir una associació de voluntaris de Protecció Civil el pròxim mes d'abril. Abans però, calen com a mínim 15 voluntaris del poble d'entre 18 i 75 anys. Per això, el seu impulsor, Josep Palafrugell, ha fet una crida popular a través de les xarxes socials, que de moment, tot i tenir moltes comparticions, no ha tingut l'efecte esperat. « Jo sóc titular de protecció civil i des de l'Ajuntament m'han demanat que arrenqui aquest cos, però cal més gent», explica Palafrugell qui concreta que actualment només són cinc membres.

De fet, segons aquest veí de Palamós, amb cinc persones ja podrien iniciar el servei, però prefereixen esperar i ampliar el grup per tal de poder oferir més serveis a la localitat. «Com a mínim necessitaríem 15 persones altruistes que siguin del municipi de Palamós i rodalies», explica l'impulsor del cos.

Tot aquest procés va començar fa un any quan Palafrugell es va reunir amb el regidor de protecció civil, Joan Barba, per parlar de la creació del cos. Un projecte que va començar a caminar fa un parell de mesos i que de moment, ja ho té tot gairebé a punt per arrancar. «Els papers ja estan presentats i pendents d'aprovació a la direcció general de protecció civil», relata Palafrugell que remarca que també estan pendents de signar un conveni amb l'alcalde, Lluís Puig, per poder disposar d'un local i d'un vehicle.

Abans de tot això, però, els membres de l'associació insisteixen en la necessitat de trobar més voluntaris per poder-lo presentar al curs que fa l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya i en el qual se'ls ensenya primers auxilis, extinció d'incendis, recerca de persones o com fer comunicats d'emergències, entre altres. «És fonamental. Sense aquest pas no podem començar a treballar», indica Josep Palafrugell.

Sobre la posada en marxa, els membres de l'associació de voluntaris creuen que «si no hi ha cap impediment» es podria produir el pròxim mes d'abril.