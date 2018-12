El centre històric de Calonge es converteix en un parc de Nadal

Un any més, el centre de la vila de Calonge es transformarà en un gran parc nadalenc a l'aire lliure. La tradicional festa «Calonge Vila de Nadal» es celebrarà el cap de setmana del 15 i 16 de desembre amb la col·laboració de l'Ajuntament i els comerciants amb activitats per a nens i adults.

La celebració omplirà cinc espais del centre. A l'escenari de la plaça Major se celebraran l'arribada a la plaça del Cagatió Gegant, l'entrega de cartes al patge reial provinent d'Orient, una cantada de nadales i una activitat per a nens amb xais. Per altra banda, la plaça Concòrdia comptarà amb una vintena de jocs gegants de fusta per a totes les edats i altres atraccions com tobogans, llits elàstics i toros mecànics. Al carrer de la Rutlla hi tindran lloc diferents tallers com el de l'elaboració de magdalenes nadalenques o el taller de bastons per fer cagar el tió. A la plaça de la Doma, s'hi instal·larà un rocòdrom i un inflable. A més, el dissabte, 15 de desembre, tindrà lloc l'espectacle infantil Tututs!, amb la Cobla Bisbal Jove i l'actor David Planas a la Sala Fontova i el diumenge, 16 de desembre, La Principal de la Bisbal oferirà el Concert de Nadal.