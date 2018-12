Denuncia un abocament d'aigües negres al riu Ridaura de Platja d'Aro

Un veí de Platja d'Aro va denunciar ahir l'abocament d'aigües fecals a la desembocadura del riu Ridaura de Platja d'Aro. Per la seva part, l'Ajuntament del municipi ha assegurat que està al corrent del problema i que espera l'actuació de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

La zona afectada es troba en el carrer Reg del Molí al costat dels dics de contenció de les aigües del riu i a menys de 50 metres de la platja del municipi. Segons va explicar el veí i va confirmar el consistori, l'abocament és fruit dels trencaments que s'haurien produït a les clavegueres en les esllavissades de terra després de les fortes pluges de finals del mes passat.

El denunciant d'aquesta situació va alertar que l'Ajuntament s'ha «limitat a barrar el pas» a banda i banda amb balles municipals, però que no hi ha hagut cap actuació pel que fa a les aigües que continuen abocant-se al costat del riu les 24 hores del dia. «Fer un abocament directe al riu no és una cosa provocada, però això no es pot quedar així», va assenyalar el veí.

Per la seva banda, l'Ajuntament de Platja d'Aro va expliar ahir que ha celebrat reunions conjuntament amb l'ACA, l'empresa subministradora de l'aigua Aqualia i la constructora Rubau per tractar aquest tema. Segons el consistori, els pous formen part de la competència municipal però els dics de contenció que protegeixen de les crescudes del riu són competència de l'organisme de l'ACA. A l'espera de la resolució sobre l'òrgan competent, el consistori ha demanat dues ajudes al Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d'Interior en l'Àmbit de Protecció Civil.

A més, el consistori va assegurar que les valoracions tècniques que s'han portat a terme indiquen que es tracta d'una deficiència tècnica de la construcció del mur de contenció. De moment, les clavegueres continuen llançant aigua no tractada al costat del riu a l'espera de les actuacions dels organismes competents.