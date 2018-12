Absolts per endur-se una senyal de 'Municipi adherit a l'Associació de Municipis per Ia Independència' de Pals

El jutjat d'instrucció 1 de la Bisbal d'Empordà ha absolt sis acusats d'intentar endur-se una senyal amb la inscripció 'Municipi adherit a l'Associació de Municipis per la Independència' de Pals el 6 de juny passat. La sentència recull que no ha quedat provat que els processats, que van anar a la població amb l'objectiu de retirar llaços grocs de l'espai públic, arrenquessin el cartell situat a l'entrada del municipi. "Van trobar la senyal a terra i la van introduir al vehicle", conclou el jutjat. L'advocada de l'ajuntament els acusava d'un delicte lleu de furt o, com a alternativa, d'un delicte lleu de danys amb agreujant de disfressa perquè alguns anaven encaputxats i demanava que el condemnessin a pagar una multa de 1.800 euros. La sentència descarta els dos delictes.

La sentència recull que la nit del 6 de juny passat els sis denunciats van decidir anar a Pals "per retirar llaços grocs de l'espai públic". Quan van arribar a la població, continua relatant el tribunal, van localitzar una senyal amb la inscripció 'Municipi adherit a l'associació de municipis per la independència'. Segons la sentència, el rètol estava "a terra" i els processats es van limitar a "introduir-la en un dels vehicles que utilitzaven".

Després, es van dirigir cap a l'avinguda Europa de la població per continuar arrencant llaços grocs. El jutjat exposa que va ser aleshores quan una dona els va "interpel·lar" i, veient que alguns d'ells anaven encaputxats i duien "elements perillosos", els hi va dir que es quedessin al lloc on eren i esperessin que arribés una patrulla de la Policia Local.

D'entrada, els acusats s'hi van negar fins que la dona es va identificar com a agent de l'autoritat. Aleshores, van esperar que arribés la patrulla que finalment els va identificar i els hi va intervenir dues bosses de plàstic amb llaços grocs, un cúter, tres pals amb ganxos i la senyal que havia desaparegut.

Per aquests fets, la fiscalia no acusava però l'advocada de l'ajuntament sol·licitava que els condemnessin a pagar una multa de 1.800 euros per un delicte lleu de furt o, sinó, per un delicte lleu de danys amb una circumstància agreujant de disfressa per anar amb la cara tapada. La defensa, exercida pel lletrat Javier Berzosa, sol·licitava l'absolució.

El jutjat descarta els dos delictes i absol els sis acusats. D'una banda, argumenta que no ha quedat acreditat el furt perquè l'únic extrem que ha quedat provat és que els processats "van trobar la senyal a terra", tal com ells mateixos van argumenta al judici. "L'acusació no ha aportat cap prova sobre que això no fos així", exposa la sentència que afegeix que no només això, sinó que, a més, la policia no els hi va localitzar "cap objecte útil" per extreure la senyal.

La sentència també argumenta que tampoc ha quedat provat que els sis processats tinguessin ànim de lucre. "És evident que la voluntat dels denunciats era retirar de l'espai públic el llaços grocs per ser una expressió política d'una determinada opció contrària a la seva", exposa el jutjat que descarta que tinguessin cap intenció d'aconseguir un benefici econòmic. "Tots ells van indicar que havien agafat la senyal com a deixalla i un d'ells va indicar, fins i tot, que el destí que considerava més oportú per al rètol era l'abocador", exposa la sentència.

També rebutja que els fets es puguin considerar un delicte lleu de danys. La sentència argumenta que l'ajuntament era propietari de la senyal i que, just després de la intervenció policial, la va tornar a col·locar al seu lloc. "La recol·locació impedeix determinar els danys que presentava la senyal quan va ser intervinguda", conclou el jutjat.