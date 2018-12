L´Estartit aprova declarar-se població «gay-friendly»

La Junta de Veïns de l'Estartit ha aprovat la moció per declarar la població «gay-friendly». La votació es va dur a terme el passat 29 de novembre on l'òrgan de representació d'aquesta Entitat municipal Descentralitzada (EMD) va acceptar-la per unanimitat.

La moció, que va rebre el suport de tots els partits polítics, posa de relleu que les poblacions «gay-friendly» són aquelles on es dona un tracte respectuós cap al col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals (LGTBI). Aquest tracte es tradueix en forma d'empara legal, acceptació social, oportunitats econòmiques i d'oci. A banda de la declaració, el municipi es compromet a adoptar un seguit de mesures polítiques per a aquest col·lectiu. Entre aquestes, la de no permetre comportaments d'odi i intimidació o la de continuar desenvolupant projectes turístics enfocats en aquest sector de la població. La moció contempla instar a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí a afegir i promocionar la marca de turisme LGBTI a la resta de marques ja existents al municipi que ja donen singularitat en altres sectors.



Població «gay-friendly»

En el mateix sentit, el municipi va iniciar ara fa tres anys el «Rainbow Weekend». La iniciativa turística es tracta d'un projecte d'oci i coneixement del territori enfocat a col·lectius LGBTI. Tot i que de moment es troba en fase inicial, la proposta turística és un pas més per a situar l'Estartit al mapa de les poblacions «gay-friendly». Segons el text aprovat, els grups LGBTI han trobat un poble i uns establiments que respecten obertament la diversitat.

Altres òrgans de govern municipals de les comarques gironines s'han pronunciat en aquest sentit. Per exemple, l'Ajuntament de Blanes i el de Lloret de Mar van aprovar també mocions «gay-friendly». Les mocions no tenen caràcter vinculant però posen en relleu el compromís del consistori i del poble amb la inclusió sexual.

Una de les conseqüències que ha posat en relleu l'Entitat Municipal és l'impacte en el sector turístic. Segons els redactors de la moció, Barcelona ja és considerada pels grups LGBTI una de les ciutats més liberals del món ocupant la cinquena posició. A nivell mundial el turisme LGTBI representa un 10% de viatgers i un 15% de la despesa turística, és uns dels segments turístic que més creix segons l'Organització Mundial del Turisme. Per aquest motiu, els promotors de la moció defensen que declarar l'Estartit municipi «gay-friendly» tindrà un impacte positiu pels comerços i pel sector turístic de la zona.