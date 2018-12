Palamós habilita l'aparcament de la ronda de l'Est per fer activitats

L'Ajuntament de Palamós està habilitant l'aparcament de la ronda de l'Est per la realització d'activitats de lleure. Les obres han començat aquesta setmana per permetre que el pàrquing millori les actuals zones per organitzar activitats recreatives i per acollir les instal·lacions dels circs.

Segons ha indicat el consistori, els treballs permetran aconseguir un espai d'uns 5000 m2 de l'aparcament de la ronda de l'Est (vial del Port) que serviran per organitzar activitats en una zona més convenient que l'actual. Fins ara els circs s'ubicaven a l'aparcament de l'Arbreda, que malgrat ser un espai molt cèntric de Palamós, suposava suprimir durant dies moltes places d'aparcament en un àmbit neuràlgic de la vila.

A més, l'habilitació d'aquest nou espai no afecta l'àmbit d'estacionament de vehicles habitualment més utilitzat de l'aparcament de la ronda de l'Est, que seguirà mantenint durant tot l'any unes 200 places fixes. Aquest projecte té un pressupost d'uns 14.000 ? i es preveu que aquesta setmana quedi enllestit, pendent de la compactació final dels terrenys, que està previst que es dugui a terme més endavant en un període més sec que permeti fer aquestes feines amb garanties.