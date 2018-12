SOS Costa Brava denuncia el creixement urbanístic de Santa Cristina d'Aro

La plataforma SOS Costa Brava ha denunciat aquest dimecres el creixement "desproporcionat" de sòl urbanitzable que preveu l'avanç del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del municipi de Santa Cristina d'Aro. El col·lectiu ecologista considera que la revisió del pla preveu la construcció de més de 5.000 habitatges al municipi.

En fase actual, que encara s'està tramitant, la proposta del consistori preveu una reducció del sòl urbanitzable previst en el pla vigent: de les 189,15 hectàrees a les 158,50 hectàrees. Aquest avanç del POUM es tracta del pas previ on s'estudia la revisió del pla que es va aprovar el 2008 i contempla la possibilitat del desenvolupament urbanístic de fins a 5.473 nous habitatges dins els pròxims 10 anys.

Segons la plataforma, que fa de paraigües de diferents entitats ecologistes a les comarques gironines, l'avanç del POUM suposa un "atemptat ambiental i paisatgístic" a la població. La mateixa organització ha explicat avui en una roda de premsa que ja va presentar al·legacions al projecte d'ordenació, exposat públicament fins al 9 de novembre. A l'espera de la tramitació, SOS Costa Brava confia que l'Ajuntament estudiarà les seves demandes.

En el mateix sentit, la plataforma creu que el municipi ja disposa de prou sol urbà pendent d'urbanitzar i volen que es redacti un nou planejament basat en criteris de sostenibilitat. Principalment, pel que fa a la urbanització del sector de Riera dels Molinets, de 64 hectàrees i amb la previsió de 211 habitatges, dos hotels i un camp de golf projectats.

"La Costa Brava està al punt del col·lapse, el gran problema són tots els plantejaments vigents del POUM", ha destacat l'advocat Eduard Ribot. L'advocat i membre de la plataforma ha denunciat que aquest avanç del POUM és un clar exemple de "previsió de creixement desmesurat" que segons la legislació s'ha d'ajustar a la demanda demogràfica, de sòl i habitatges.

La Riera dels Molinets

La plataforma ha fet incís en les previsions del POUM del sector urbanitzable –el SUD 13 Sector Riera dels Molinets- es tracta d'una superfície de 64,22 hectàrees al sud-est del municipi. En aquesta zona, hi ha prevista la construcció de 211 habitatges, un hotel de 5.500 metres quadrats i un aparthotel de 1.800 metres quadrats, equipaments addicionals esportius i un camp de golf. Una àrea que preocupa especialment als ecologistes per les seves característiques ambientals a l'estar a prop de la riera de Solius i contenir zones agrícoles i de bosc. Des de la plataforma creuen que el sector es pot desclassificar aquesta zona perquè no s'arribi a fer mai aquest projecte o bé, es pot revisar a la baixa. També remarquen que el 2014 va finalitzar el termini per urbanitzar-se i encara no s'hi ha fet res.

Aquestes demandes s'han inclòs en les al·legacions de l'avenç del POUM que l'Ajuntament va aprovar l'agost passat. La plataforma ha aprofitat per demanar a l'Ajuntament que es faci un Pla Especial per preservar la Vall de Solius, un espai "amenaçat" per projectes de construcció de macro granges, i que s'aprovi una norma més estricta de granges i edificacions ramaderes. També han demanat que es prohibeixi la construcció de noves granges de porcs per evitar possibles contaminacions per nitrats i que es desclassifiquin tots els sòls urbanitzables que encara no s'hagin desenvolupat o executat i que afectin sòls d'interès forestal, agrícola o zones amb valor paisatgístic.

L'avenç del POUM de Santa Cristina d'Aro és el 14è cas que denuncia la Plataforma SOS Costa Brava des de la seva creació. Reclamen "voluntat política" als consistoris i a la Generalitat per fer efectiva una nova planificació "més respectuosa amb l'entorn" i que s'allunyi de les "especulacions immobiliàries".