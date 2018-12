Tornen a arrencar les estelades de Verges

Una dotzena de persones han tornat a arrencar les estelades que hi ha penjades als fanals del carrer de Girona al municipi de Verges (Baix Empordà). La tinenta d'alcalde del municipi, Susagna Ribas, ha assenyalat que en aquesta ocasió les "han tret totes", que són prop d'una seixantena, mentre que l'altra vegada en van deixar algunes. A més, també "han pintat la bandera espanyola sobre dels fanals" on hi havia una cinta de plàstic de color groc. L'Ajuntament de Verges ja ha denunciat les pintades perquè malmeten el mobiliari urbà. Aquest dimecres a les cinc de la tarda ja han convocat a tots els veïns per tornar a penjar les estelades als fanals i "treure la bandera espanyola" que han pintat a dalt i baix dels plàstics grocs que envolten els pals de l'enllumenat públic.

El municipi de Verges (Baix Empordà) s'ha aixecat aquest dimecres 12 de desembre sense les estelades penjades al carrer de Girona. Segons apunten alguns veïns una dotzena de persones han vingut sobre les tres de la matinada en una furgoneta i han arrencat la seixantena de banderes independentistes que hi havia a la carretera del municipi, al davant del Mas Pi.

A més, la tinenta d'alcalde de Verges, Susagna Ribas, ha explicat a l'ACN que també "han pintat la bandera espanyola a sobre dels fanals" que estaven guarnits de groc amb un plàstic. També han pintat a sobre de tots els llaços penjats al municipi.

De tota manera, Ribas ha avançat que ja han denunciat els fets. La tinenta d'alcalde considera que les pintades embruten el ferro dels fanals i malmeten l'enllumenat. De fet, Ribas ha lamentat que les bretolades sempre siguin per arrencar banderes o malmetre el mobiliari. "Nosaltres construïm i ells destrueixen", ha reblat. Per últim, ha animat als unionistes que si volen manifestar-se, "pintin un mural amb la bandera espanyola" però no malmetin altres símbols reivindicatius que hi ha a Verges.

Tot i així, ja hi ha una convocatòria per aquest dimecres a les cinc de la tarda per tornar a penjar les estelades als fanals. També volen "treure la bandera espanyola" de tots els pals de l'enllumenat envoltats amb plàstic groc. Ribas ha recordat que han envoltat de groc els fanals per protestar en contra dels "presos polítics tancats en centres penitenciaris catalans i les persones que estan fent vaga de fam" i no un símbol independentista.

Tot i així, la tinenta d'alcalde ha afirmat que el municipi ha rebut "moltes mostres de solidaritat" d'altres localitat veïnes després dels fets de la nit d'aquest dimecres. Segons Ribas, aquestes bretolades fan que el col·lectiu independentista al municipi i de les zones properes estigui cada vegada més unit.

