Torroella de Montgrí rebaixa l'endeutament un 25 % en quatre anys

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí tancarà el 2019 amb una reducció de l'endeutament del 25% respecte fa quatre anys. En termes absoluts, el deute municipal haurà passat dels 11,2 als 7,6 milions d'euros. Percentualment, aquesta rebaixa del deute implica passar del 71,42% al 46,37% respecte als ingressos ordinaris.

Segons l'alcalde del municipi, Josep Maria Rufí la reducció de l'endeutament ha estat una prioritat per al govern, que ha anat «més enllà» de les determinacions fixades per la llei d'estabilitat pressupostària. Rufí va defensar també ahir que aquestes polítiques no han compromès la despesa corrent i inversió del municipi. Pel que fa al darrer any, l'endeutament de Torroella ha passat del 62,26%, el 2017, al 49,44%, el 2018.