Marià Renart renuncia a deixar l'escó i es queda a l'oposició a Begur

El primer tinent d'alcalde de Begur, Marià Renart, va decidir ahir presentar la seva renúncia forçosa com a membre del govern, però mantenir l'acta de regidor i passar a formar part del grup de l'oposició.

Renart va anunciar la decisió per escrit a través del registre municipal i està previst que es formalitzi en el ple del proper dimarts. El regidor de Bloc Municipal ha decidit canviar el seu plantejament inicial de deixar l'acta de regidor, com va anunciar en el ple del mes de novembre. «Partim de zero, tornem a començar, a l'oposició tindré el dret de defensar-me», va assegurar. Renart formava part del govern de Begur juntament amb els grups d'ERC i el PSC. Davant aquesta nova situació, un altre regidor de Bloc, Eugeni Pibernat, va dir ahir que en el ple de dimarts anunciarà que es quedarà al govern com a regidor no adscrit.