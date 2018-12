Palafrugell obre el concurs de Pessebres fins al 19 de desembre

Palafrugell celebrà la 39a edició del concurs de Pessebres al municipi. El termini d'inscripcions per participar estarà obert fins dimecres 19 de desembre i es poden fer a l'àrea de Cultura presencialment, per telèfon al 972 611 172 o per correu electrònic (cultura@palafrugell.cat).

Es poden presentar al concurs tots els veïns, individualment o en grup o a través d'una entitat. Els pessebres es classificaran en tres categories: de caire artístic, monumental o popular, segons els materials emprats en la seva elaboració i l'aparença que es doni a les composicions.

Els tres primers classificats de cada modalitat seran premiats amb un lot de llibres, i tots els inscrits rebran un diploma acreditatiu de la seva participació. Els premis es lliuraran en un acte institucional el proper dia 11 de gener a les set de la tarda al Teatre Municipal.