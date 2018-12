La Bisbal d'Empordà bateja la nova biblioteca amb el nom de la llibretera local Lluïsa Durà

La Bisbal d'Empordà ha batejat aquest dissabte la nova biblioteca amb el nom de la llibretera local Lluïsa Durà. L'elecció s'ha fet després d'una consulta on els ciutadans de la capital baix-empordanesa han pogut votar entre diferents opcions. En concret, els bisbalencs podien triar entre set noms més, a banda del de Lluïsa Durà. Entre ells, els de Maria Mercè Marçal, Aurora Bertrana, Victòria Vigo o Adela Trayter. Tot plegat quan fa un any que el nou equipament municipal va obrir les portes després de diversos anys aturada per un procediment judicial que enfrontava el consistori amb un veí. L'acte ha comptat amb música en directe i la descoberta d'una placa commemorativa que distingeix Lluïsa Durà.