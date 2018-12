L'ACA repararà el talús de protecció del Ridaura

Murs de contenció al riu Ridaura on hi ha hagut les afectacions.

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) repararà el talús de protecció d'avingudes en el tram final del Ridaura, al terme municipal de Castell-Platja d'Aro. Els tècnics de l'agència van inspeccionar la zona per avaluar els danys i ahir van determinar que l'escullera de protecció de la base del mur es va moure per l'efecte de les pluges de mitjans de novembre.

Amb l'objectiu de reparar els danys i minimitzar els efectes de possibles avingudes, l'ACA durà a terme diverses actuacions que culminaran amb la restitució de l'escullera i habilitant que l'aigua circuli pel tram central de la llera del riu. Les actuacions duraran 15 dies. En primer lloc, s'iniciaran amb la preparació de la llera per poder treballar en sec, la qual cosa es farà rebaixant el nivell de l'aigua i posteriorment habilitant un cordó de terres que impedeixi el pas de l'aigua pel marge dret. Amb la zona de treball ja preparada per actuar, l'Ajuntament revisarà l'estat del col·lector d'aigües residuals municipal que s'ha malmès i el repararà, i posteriorment, l'agència restituirà l'escullera de protecció.



Abocaments al riu

La fase final del treballs se centrarà en perfilar el llit del riu per tal que les aigües discorrin per la part central de la llera. Abans de l'inici de les actuacions, l'agència de l'aigua es va posar en contacte amb el consistori per exposar la situació i per coordinar l'execució dels treballs, en els quals intervindran les dues administracions competents.

En aquest sentit, a partir d'ahir, els abocaments al riu es van deixar de produir. A més, l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro assegura que durà a terme les actuacions necessàries perquè aquesta situació no es torni a repetir.