Palamós destinarà 180.000 euros a programes de formació i inserció

L'Ajuntament de Palamós ha rebut una subvenció de la Generalitat per a les actuacions de foment de l'ocupació i d'inserció sociolaboral que s'executaran durant el proper 2019. L'objectiu consisteix en promoure l'ocupació fomentant la igualtat d'oportunitats i la no discriminació en el treball de les persones amb dificultats especials.

La quantitat total subvencionada per a fomentar accions formatives i ocupacionals al municipi és de 179.253,93 ? i està dividida en tres parts. Una consisteix en 31.376,04 euros aportats pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, destinada a la contractació d'un agent d'ocupació i desenvolupament local (AODL) amb l'objectiu de coordinar accions de millora de l'ocupabilitat de les persones a Palamós. A aquesta també cal sumar-hi l'aportació d'11.000 euros que fa el SOC, en aquest cas destinada a la contractació d'un tècnic en comunicació i prospecció d'empreses amb l'objectiu de dinamitzar i impulsar iniciatives i col·laboracions amb el teixit empresarial local fomentant la realització de pràctiques laborals per a joves, així com la seva formació i inserció laboral.



Inversió en els joves

Una darrera subvenció és d'un import de 136.877,89 euros i ha estat atorgada pel Departament d'Empresa i Ocupació la Generalitat, des del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i mitjançant el programa «Treball als Barris», amb el cofinançament del Ministeri de Traball, Migració i Seguretat Social. Servirà per seguir impulsant a Palamós durant l'any 201 propostes i projectes per al foment de l'ocupació i formació per a la inserció sociolaboral.

L'Ajuntament de Palamós destinarà aquesta part de la subvenció al desenvolupament d'un dispositiu que preveu poder atendre persones majors de 16 anys, empadronades a Palamós i residents al barri d'actuació, en situació d'atur o millora de feina, inscrites al SOC.

En aquest sentit, es preveuen cursos de formació laboral amb pràctiques en empreses, la implementació d'un servei d'orientació professional per a persones a l'atur, la formació en noves tecnologies amb un espai de recerca de feina i, a més, un espai d'assessorament a autònoms, empreses i emprenedors.