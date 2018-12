Sant Feliu de Guíxols inaugura una exposició sobre els banys de mar

El Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols inaugura demà, 16 de desembre, a les onze del matí, a les sales remodelades de l'antic Hospital, l'exposició «Els banys de mar: salut i oci». La mostra s'organitza en motiu del centenari dels Viatges Blaus organitzats pel guixolenc Jaume Marill des de Barcelona per donar a conèixer la Costa Brava.

Els eixos de la mostra són tres: per una banda, el primer turisme que barrejava salut i cultura; per altra banda, com la societat que acollia els primers visitants bastí una ciutat més saludable; i finalment es reivindica el paper històric de metges, farmacèutics, practicants i remeieres.



Museu d'Història

La Vall d'Aro i Sant Feliu de Guíxols, explica l'exposició, va ser un territori pioner en l'oferta dels balnearis marítims com els banys de Sant Elm i de s'Agaró. L'exposició conté patrimoni cultural, material i immaterial, d'índole mèdica, natural o artística, així com fa referència a patrimoni arquitectònic. Els visitants podran trobar plànols, fulletons, rètols, indumentària de bany, maquetes, objectes d'oci infantil i objectes relacionats amb els metges rurals.