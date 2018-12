Mont-ras estudia incorporar la recollida porta a porta de cara al 2019

El porta a porta pot ser una realitat aviat a Mont-ras. El municipi impulsarà el servei de recollida selectiva el 2019 davant els baixos índexs de reciclatge registrats. El consistori anuncia que farà canvis en paral·lel a la deixalleria municipal per a aquelles persones que en un moment determinat no puguin usar el servei.

L'alcalde, Carles Salgas, i l'equip de govern han explicat que s'han emmirallat amb experiències properes com les de Verges i Corçà. En aquest darrer municipi, el reciclatge ha augmentat de forma exponencial, ja que ha passat del 20% al 80%. En aquest sentit, el govern espera adaptar-se a les noves directrius europees en matèria de gestió de residus.



Exigències de la UE

A més de les qüestions mediambientals s'hi ha d'afegir l'aspecte econòmic. La legislació europea demana als municipis augmentar els índexs del reciclatge i reutilització de residus fins al 50% de cara al 2020. Per fer front a aquestes demandes hi ha previstes sancions per l'incompliment dels requisits relacionades amb les tones de rebuig portades a l'abocador. De fet, segons ha informat TV Costa Brava, Mont-ras ja va haver d'abonar més diners del compte per aquest concepte. Com que el servei d'escombraries, per llei, no pot ser deficitari, es quadren els números via taxes. Com menys reciclatge, més elevada és la taxa que paguen els ciutadans. En aquest sentit, la modificació del sistema també podria ser positiva.

De moment, l'Ajuntament no té cap partida pressupostada pel projecte, a l'espera de demanar subvencions. Malgrat això, està previst un concurs públic per escollir l'empresa que gestionarà el servei i la inclusió d'una clàusula per fer pedagogia entre la ciutadania. A més, hi ha planificades modificacions a la deixalleria municipal i als contenidors soterrats que hi ha al poble.

El portal web de l'Agència Catalana de Residus valora els aspectes positius de la incorporació d'aquest sistema, com poden ser l'augment significatiu de recuperació de residus, la desaparició de l'anonimat en el procés de recollida i la desaparició d'un part dels contenidors a la via pública. Al mateix temps, posa en relleu que el canvi de model ha d'anar lligat a una campanya de comunicació amb la població i que en alguns casos el cost econòmic de la recollida pot ser superior.

Segons l'Associació de Municipis Catalans per la Recollida Porta a Porta, la incorporació d'aquest sistema suposa un augment general de la recollida de residus. En concret, la recollida porta a porta permet un augment global de l'índex de recollida selectiva d'entre el 60% i el 80%. Pel que fa a la recollida de matèria orgànica, la xifra se situa al 99%. Unes xifres molt superiors al 10% que havia registrat l'associació abans de la implementació del nou model.

De moment, el sistema de recollida selectiva porta a porta ja funciona a Mont-ras amb el cartró. Mitjançant un conveni amb el Consell Comarcal, el consistori ofereix aquest servei dos cops al mes als comerços i establiments de restauració.